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۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۴۲

مصرف آب تهران 8 درصد افزايش يافت

به دليل افزايش شديد دما، مصرف آب تهران به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است به طوري كه برخي از مناطق تهران با افت فشار شبكه و كمبود آب مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، به منظور گذر از شرايط به‌وجود آمده از مردم شريف تهران درخواست مي‌شود از هر گونه مصرف بي‌رويه آب از جمله شستشوي معابر، محوطه، خودرو، آبياري فضاي سبز، پركردن استخر و.... پرهيز كنند.

طبق اين گزارش، در حال حاضر مصرف آب تهران بالغ بر 3 ميليون و 213 هزار و 105 متر مكعب است كه نسبت به سال قبل در همين روز حدود 8 درصد افزايش يافته است.

شركت آب و فاضلاب استان تهران از كليه شهروندان خواست به منظور جلوگيري از مصرف بي‌رويه آب همكاري لازم را با آبفاي استان تهران داشته باشند.

کد مطلب 350588

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