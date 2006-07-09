به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، فرهاد رهبر معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با صدور بخشنامه‌اي خطاب به دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد: شركت‌هاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي بايد تا پايان فروردين سال آينده مدارك مربوط به موضوع ارجاع كار، ارائه مستندات مربوط به ارسال فهرست انواع تكنولوژي ها و تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز به سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، ارزش كامل ارجاع كار، مشخصات پيمانكار ايراني، مشخصات شريك خارجي و جدول آناليز سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف كار در دست ارجاع را در اختيار بازرس قرار دهند. اين مهلت در مورد فعاليت‌هاي سال 84 تا آخر تير ماه جاري است.

هيئت وزيران اسفندماه سال گذشته مصوبه‌اي را گذرانده بود كه بر اساس آن براي اعمال برخي مواد قانون مذكور درباره نظارت بر اجراي آن‌، از خدمات بازرسان قانوني شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت استفاده مي شود.

طبق بخشنامه فرهاد رهبر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هايي كه فاقد بازرس منتخب هستند، بايد فهرست تفكيك شده اين اطلاعات را پس از تاييد بالاترين مفام مربوطه تا پايان تير ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كنند.

مواردي نظير خريد ليسانس و واگذاري مهندسي پايه به صاحب ليسانس منتخب، انجام مطالعات تصميم ساز و امكان سنجي، خريد اقلام جايگزين تعميراتي و خريدهايي كه ماهيت پروژه‌اي نداشته و مبتني بر كار مهندسي و طراحي سفارش ساخت يا توليد نباشند،‌ مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي نخواهند بود.