فرشچيان خواستار تأسيس دانشكده هنرهاي سنتي و نگارگري شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي معاونت امور هنري وزارت ارشاد اعلام كرد دكتر محمدحسين ايماني خوشخو به همراه دكتر حبيب اله صادقي مدير كل دفتر امور هنرهاي تجسمي با حضور در منزل استاد فرشچيان با وي درباره هنر ايراني گفتگو كردند.

استاد فرشچيان در اين ديدار نگراني خود را از فراموشي هنر نگارگري و هنرهاي سنتي ابراز داشت و نسبت به بي توجهي به هنر ايراني كه داراي جايگاهي جهاني است، انتقاد كرد. فرشچيان با تاكيد بر ضرورت آموزش هنرهاي سنتي به نسل جوان گفت: "متاسفانه در مراكز آموزشي و دانشگاهي هنرهايي كه در فرهنگ ايراني - اسلامي ريشه ندارند، مورد توجه قرار مي گيرد، اما هنرهاي سنتي و نگارگري آموزش داده نمي شود. به اين جهت و براي انتقال هنرهاي سنتي به نسل جوان بايد دانشكده هنر نگارگري و هنرهاي سنتي ايجاد شود."

وي همچنين نسبت به وضعيت هنرستان هايي كه سابقه ديرينه در پرورش هنرمندان داشته اند از جمله هنرستان اصفهان ابراز نگراني و ناخرسندي كرد و گفت: "هنرستان ها نقشي محوري و موثر در پرورش هنرمندان داشته اند و دانش آموختگان اين هنرستان ها امروز هنرمنداني تاثيرگذارند. اما متاسفانه اين مراكز و هنرستان ها عليرغم تلاش وزارت ارشاد در وضعيت خوبي به سر نمي برند. هنرستان اصفهان از مهم ترين مراكز پرورش هنرمندان بوده كه در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد."

فرشچيان همچنين نقش رسانه ها به خصوص صدا و سيما را در جهت ترويج و حمايت از هنرهاي سنتي بسيار موثر خواند. وي در پايان اظهار اميدواري كرد با برنامه ريزي و تلاش معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر امور هنرهاي تجسمي تحولي در توسعه و گسترش هنرهاي سنتي ايجاد شود.

دكتر ايماني خوشخو هم در اين ديدار ضمن قدرداني از تلاش هاي استاد فرشچيان در عرصه هنر نگارگري ايران گفت: "سياست و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره اخير حمايت از هنرهاي مبتني بر مواريث ملي و فرهنگي است و در اين راستا هنرهاي سنتي از جايگاهي مهم برخوردارند."

معاون هنري وزير ارشاد با اشاره به دغدغه استاد فرشچيان در پرورش هنرمندان نسل جوان اظهار داشت: "تلاش مي كنيم در كوتاه مدت مركزي را براي آموزش نگارگري و هنرهاي سنتي به جوانان ايجاد كنيم و در اين راستا طرح ايجاد دانشكده هنرهاي سنتي را از مجاري ذيربط بطور جدي بررسي و دنبال خواهيم كرد." ايماني ضمن اظهار تاسف از بي مهري هايي كه تاكنون به هنر ايراني شده گفت: "معاونت هنري و دفتر هنرهاي تجسمي تلاش خود را در جبران فرصت هاي از دست رفته و حمايت جدي از هنرهاي سنتي به كار مي گيرد."

وي همچنين رسيدگي و ساماندهي به هنرستان ها را به عنوان مراكز اصلي و موثر پرورش هنرمندان در چند دهه اخير از برنامه هاي معاونت هنري خواند و گفت: "كار ساماندهي به امور هنرستان ها آغاز شده و از اين پس نيز دنبال خواهد شد." معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همراه استاد فرشچيان روز سه شنبه به منظور آشنايي با مشكلات و ساماندهي هنرستان هنرهاي تجسمي اصفهان به اين استان سفر خواهند كرد.