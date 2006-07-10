رضا عبداللهي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: جلسه فردا، سه شنبه، به منظور مشخص شدن نتايج مصوبات مجلس در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تشكيل مي شود.

وي با بيان اين مطلب ادامه داد: با مشخص شدن اقدامات انجام شده توسط نهادهاي اجرايي، دولت نيز در اين جلسه تصميم نهايي خود را در خصوص مسئله بنزين اعلام خواهد كرد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه اين جلسه به منظور تصميم گيري براي آينده بنزين تشكيل مي شود، اعلام كرد: پس از اين جلسه، مجلس تصميم خود را در اين باره اعلام خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزراي اقتصاد، صنايع، نفت، كشور، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي فردا به كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي روند تا برنامه توزيع مديريت بنزين را نهايي كنند.

ابوالفضل كلهر، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز دراين باره به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: حضورشش تن از اعضاي كابينه دولت در كميسيون برنامه و بودجه، در راستاي وظايف نظارتي اين كميسيون بر قانون بودجه انجام خواهد شد.

وي در خصوص بند "و" تبصره 13 قانون بودجه (شروط 25 گانه سهميه بندي بنزين)، افزود: از ابتدا مشخص بود كه بسياري از اين شروط ظرف مدت شش ماه قابل اجرا نيست.

كلهر با اعلام اين كه هنوز هيچ تصميمي در مورد سهميه بندي يا واردات بنزين اتخاذ نشده است، اظهار داشت: در صورت تصميم براي واردات بنزين، منابع ارزي كافي را به اين منظور در اختيار داريم.

وي افزود: دولت در اين زمينه با توجه به شرايط به وجود آمده در اجراي بند "و" تبصره 13 قانون بودجه سال جاري تصميم گيري خواهد كرد.

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان كرد: موضوع بنزين يك معضل نيست و حساسيت هاي موجود به دليل اهميت اين موضوع و پيگيري‌هاي مردم در اين مورد به وجود آمده است.