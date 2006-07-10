تمرينات پرسپوليس از امروز زير نظر تئودو يونگ آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" تمرينات اين تيم در حالي از امروز اغاز مي شود كه اين تيم هنوز به دنبال جذب بازيكنان مورد نظر خود است. در همين راستا روز گذشته فرشيد كريمي، ابراهيم اسدي، داود سيد عباسي و محمد رضا ماماني با حضور در محل باشگاه پرسپوليس با محمد حسن انصاريفرد ديدار كردند .



مديرعامل پرسپوليس در اين نشست وضعيت قرارداد اين بازيكنان را بررسي كرد و درباره شروع تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس با آنها به گفت وگو پرداخت. مهرزاد معدنچي نيز كه در شيراز به سر مي برد در گفت و گوي تلفتي با انصاري فرد درباره وضعيت خودش با مديرعامل باشگاه به گفت و گو پرداخت.



كريم باقري نيز كه در آلمان به سرمي برد قرار بود شب گذشته وارد تهران شود و امروز براي مذاكره به باشگاه پرسپوليس مي آيد. بازيكناني كه درشهرستان به سر مي برند هم طي امروز و فردا به اردو مي آيند تا ضمن حضور در دور جديد تمرينات پرسپوليس ، وضعيت خود را براي فصل آينده مشخص كنند .



درهمين راستا قراراست بازيكنان پرسپوليس ظهر امروز به باشگاه بيايند تا بعد ازضيافت ناهار، ضمن قدرداني ازهمكاري آنها با باشگاه پرسپوليس بخشي ازمطالبات مالي خود را نقداً دريافت كنند.



طبق برنامه قرار است تمرينات پرسپوليس عصر امروز در ورزشگاه كارگران و با حضورتمامي بازيكنان برگزار شود . اين تمرين زيرنظر تئودو يونگ و حميد استيلي برگزارمي شود و آري هان نيزقرار است تا پايان هفته وارد تهران مي شود تا اوضاع را زير نظر بگيرد.

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