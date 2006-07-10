5 سناريو براي حل معضل بنزين / عرضه بنزين رايگان به دو دهك پايين جامعه

رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان مطلب فوق گفت: اين اقدام به صرفه تر از تثبيت قيمت با واردات بنزين است.

وي در خصوص جلسه نمايندگان مجلس و دولت در كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه در مورد بحث و بررسي پيرامون مكانيزم جبران كسري تقاضاي بنزين افزود: در اين جلسه كه با حضور مقامات ارشد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي ودارايي، سازمان مديريت وبرنامه ريزي و اعضاي كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه برگزار شد، راهكارها و سناريوهاي مختلف براي مسئله بنزين مورد بررسي قرار گرفت.

نماينده مردم دهلران راهكارهاي عمده حل معضل بنزين را تك نرخي كردن بنزين، سهميه بندي صرف بر اساس توليد، افزايش پلكاني قيمت بنزين، دونرخي كردن بنزين توليدي و وارداتي و توزيع بنزين بين دو دهك پايين جامعه به صورت رايگان عنوان كرد.

رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، محور گزارشات دولت به مجلس را روند مصرف بنزين و ميزان تقاضاي آن در جامعه وكسري هايي كه با آن ها مواجه خواهيم شد، راهكارهاي مناسب به منظور اجراي بند "و" تبصره 13 قانون بودجه 85 (شروط 25 گانه سهميه بندي بنزين براي دولت) و آثار و تبعات مثبت و منفي تك نرخي يا دونرخي كردن و ساير اقدامات مذكور كه براي توزيع بنزين در شش ماهه دوم امسال مي توان انجام داد، اعلام كرد.

عادل آذر نظر دولت را نيز نسبت به مكانيزم بند"و" تبصره 13 قانون بودجه مثبت ارزيابي كرد و نتيجه بحث و بررسي هاي نمايندگان مجلس و دولت را توزيع رايگان بنزين بين دو دهك پايين جامعه اعلام كرد. همچنين با فروش توليدات داخلي به قيمت 80 تومان، بنزين وارداتي بايد با يك قيمت گذاري مناسب براي دولت ومردم به فروش برسد.

به گفته وي، با اين اقدام يارانه بنزين فقط به اقشار آسيب پذير جامعه اختصاص مي يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، فردا وزراي امور اقتصادي ودارايي، نفت، كشور، صنايع ومعادن وهمچنين رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي گزارش اقدامات خود را در جهت اجراي بند"و تبصره 13 قانون بودجه 85، به مجلس ارائه مي كنند.