ايتاليا در ضيافت پنالتي ها قهرمان جام جهاني شد / جام قهرماني بر فراز دستان كاناوارو

به گزارش خبرنگار"مهر" ، پس از تساوي دوتيم پس از 120 دقيقه تلاش تعيين قهرمان جام هجدهم به ضربات پنالتي كشيد .

در ضيافت پنالتي ها تيم ايتاليا هر 5 ضربه خود را درون دروازه "بارتز" جاي داد اما "تره زگه" پنالتي دوم فرانسه را به تير دروازه "بوفون" كوبيد تا ايتاليا با پيروزي 5 بر 3 مقابل فرانسه قهرمان هجدهمين دوره مسابقات جام جهاني شود .

در ضربات پنالتي پيرلو، ماتراتزي ، دروسي ، دل پيرو و گروسو براي ايتاليا گلزني كردند و پنالتي هاي فرانسه توسط ويلتورد ، آبيدال و سانيول به ثمر رسيد . تنها پنالتي فرانسوي ها را "تره زگه" از دست داد .



در پايان اين ديدارمراسم اهداء جام قهرماني برگزارشد و كاناوارو كاپيتان ايتاليا جام قهرماني را بالاي سر برد و بازيكنان ايتاليا همراه تماشاگران خود به جشن و پايكوبي پرداختند .