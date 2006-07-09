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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۰:۳۳

/ ديدار نهايي جام هجدهم/

ايتاليا در ضيافت پنالتي ها قهرمان جام جهاني شد / جام قهرماني بر فراز دستان كاناوارو

ايتاليا در ضيافت پنالتي ها قهرمان جام جهاني شد / جام قهرماني بر فراز دستان كاناوارو

تيم ملي فوتبال ايتاليا قهرمان مسابقات جام جهاني 2006 آلمان شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" ، پس از تساوي دوتيم پس از 120 دقيقه تلاش تعيين قهرمان جام هجدهم به ضربات پنالتي كشيد .

در ضيافت پنالتي ها تيم ايتاليا هر 5 ضربه خود را درون دروازه "بارتز" جاي داد اما "تره زگه" پنالتي دوم فرانسه را به تير دروازه "بوفون" كوبيد تا ايتاليا با پيروزي 5 بر 3 مقابل فرانسه قهرمان هجدهمين دوره مسابقات جام جهاني شود .

در ضربات پنالتي پيرلو، ماتراتزي ، دروسي ، دل پيرو و گروسو براي ايتاليا گلزني كردند و پنالتي هاي فرانسه توسط ويلتورد ، آبيدال و سانيول به ثمر رسيد . تنها پنالتي فرانسوي ها را "تره زگه" از دست داد . 

در پايان اين ديدارمراسم اهداء جام قهرماني برگزارشد و كاناوارو كاپيتان ايتاليا جام قهرماني را بالاي سر برد و بازيكنان ايتاليا همراه تماشاگران خود به جشن و پايكوبي پرداختند .

کد مطلب 350713

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