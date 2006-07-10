مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

آيت الله هاشمي رفسنجاني درديدار دبير كل اتحاديه عرب : اتحاد جهان اسلام تنها راه حل مشكلات عراق و فلسطين است

وزير امور خارجه ايران : تصميم ناپخته گروه 8 به مذاكرات لطمه مي زند

كارت داوطلبان آزمون كارشناسي ناپيوسته فرهنگيان 21 تيرماه توزيع مي شود



اعتماد ملي :

متكي : تا پايان مرداد پاسخي براي اروپا نداريم

روزنامه نگاران امروز هيات مديره انتخاب مي كنند

سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران : بايد با جرايم جاسوسي و امنيتي قاطعانه برخورد كرد



اعتماد:

وزير امورخارجه در جمع خبرنگاران : مشاركت آمريكا در مذاكرات هسته يي بلامانع است

منوچهر متكي : نبايد گام هايي برداشته شود كه آمادگي و فضاي مثبت ايجاد شده را متاثر كند



ابرار:

احمدي نژاد: سهم در آمدهاي كشوراز بخش ماليات كم است

حسن حداد ، معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران شد

يك نماينده: بخشي از گراني ها به علت اعمال سياست هاي پولي ومالي دولت است



ابتكار:

حكم متهمان حادثه 15 خرداد قم صادر شد

واحد اطلاعات اكونوميست: رشد توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 4/5 درصد مي رسد

دبيرانجمن شركتهاي ليزينگ خبرداد:در خواست شركتهاي ليزينگ از بانك مركزي براي تجديد نظر در سود 17 درصد



اسرار:

سرنوشت نا معلوم بنزين در مثلت مصلحت، منطق و منفعت

متكي : مشاركت آمريكا درگفت و گوهاي هسته اي ايران بلا مانع است

افتتاح خط لوله نفتي درياي خزر - درياي مديترانه ، جشن دو روزه در تركيه با حضور 50 شخصيت تراز اول جهان



جوان:

متكي با اشاره به بررسي " بسته 1+5 " خبرداد: پاسخ نهايي هفته آخر مرداد

دولت، امسال هم سيم كارت ثبت نام مي كند



جام جم:

با وجود تلاش قضايي دانشگاه شيكاگو، بازگشت كتيبه هاي ايراني با كارشكني آمريكا رو به رو شد

درديدار با موديان مالياتي ، رئيس جمهور: ماليات را براي تسريع در آباداني ايران بپردازيم

وزير كشوردر اجلاس استانداران : دولت درحال اجراي تصميمات بزرگ است



جمهوري اسلامي :

در بيانيه پاياني اجلاس وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق مطرح شد، اشغالگران عراق كليه امور را به نمايندگان مردم واگذار كنند

4 اولويت سيم كارت تلفن همراه امروز واگذار مي شود

هند موشك قاره پيما با قدرت حمل كلاهكهاي هسته اي آزمايش كرد



جهان صنعت:

با ابلاغ مصوبه كاهش نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار ، ليزينگ ها ديگرتسهيلات نمي دهند

احمدي نژاد: پرداخت به موقع ماليات مشاركت درتوسعه كشور است

رئيس انجمن صنفي كاريابان بين الملل:موقعيت بنگاه هاي كاريابي خصوصي با اجراي اصل 44 مستحكم مي شود



حيات نو:

وزير خارجه: حضور آمريكا درمذاكرات بلا مانع است

آيت الله خزعلي : مردم افراد نالايق را براي خبرگان انتخاب نكنند

وزيركشور : دولت در حال اجراي تصميمات بسيار بزرگ است



خراسان :

دكتر نهاونديان درجمع خبرنگاران : اجراي اصل 44 به بازيگران جديد اقتصادي نياز دارد

مخبر كميسيون بهداشت: علمي ترين آمار جمعيتي كشورمربوط به 40 سال پيش است

شكايت مردم از افزايش عوارض نوسازي



خبر:

رئيس جمهور : ماليات ندهيم حق همه مردم را ضايع كرده ايم

توصيه متكي به طرف هاي هسته اي ايران ؛ خلاف فضاي مثبت هسته اي ، گام بر نداريد

در آمد دولت از واردات گوشي تلفن همراه ؛ 135 ميليارد تومان درسه ماه



دنياي اقتصاد :

مركز پيگيري سياست هاي كلي اصل 44 در اتاق تهران تشكيل مي شود، تحرك بخش خصوصي براي عبورازاقتصاد دولتي

مصرف روزانه بنزين به مرز 75 ميليون ليتر رسيد



سياست روز:

حداد عادل نقش مجلس را در اجراي اصل 44 تبيين كرد؛ شناسايي خلا هاي قانوني در خصوصي سازي

با فشارهاي آمريكا صورت گرفت؛ رد قطعنامه ضد صهيونيستي در شوراي امنيت

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبرداد: ثبت نام سيم كارت دولتي تلفن همراه تا پايان سال 85



سرمايه:

پس از 12 سال فعاليت ، هواپيماي ملي ايران 140 زمين گير مي شود

نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني تهران : نيمي از فروش صنعت كشور دست يك صد شركت است

بر اساس قانون بودجه سال 85 ، در آمد فروش اموال مازاد دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي تعلق مي گيرد



صداي عدالت:

رئيس كميسيون انرژي مجلس : مقدمات سهميه بندي و دو نرخي شدن بنزين دركشور فراهم نيست

آيت الله نوري همداني : افزايش جريمه ديركرد اقساط بانكي حرام است

رئيس جمهور در جمع موديان نمونه مالياتي اعلام كرد: دولت پرداخت ماليات را تسهيل مي كند



عصر اقتصاد:

رئيس سازمان شيلات: بهره وري ايران از آب يك دهم كشورهاي پيشرفته است

توسط مجلس ؛ تمامي معافيت ها و تخفيفات گمركي لغو شد

توليد نفت ايران به 83/3 ميليون بشكه رسيد؛ ژوئن، ماه نفت ايران



كيهان:

زيباري :ايران متعهد تين همسايه عراق است

شوراي پول و اعتبار تصويب كرد، پرداخت وام 10 و 15 ميليون توماني به نخبگان براي خريد مسكن و خودرو

ديدگاه نمايندگان و صاحب نظران درباره واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي ، ابلاغيه رهبري كامل است بايد بستر سازي كنيم



كاروكارگر:

در جمع كارگران استان گيلان ، محجوب : خصوصي سازي ، آفت اشتغال است

با صدور بيانيه پاياني ، نشست تهران از مقابله با تروريسم در عراق حمايت كرد

احمدي نژاد: دولت آماده است پرداخت ماليات را تسهيل كند



كارگزاران:

هشدار رئيس اتاق بازرگاني تهران درباره ابهام هاي اجراي اصل 44 ، رانت اطلاعاتي آفت خصوصي سازي

محمد هاشمي : اقتصاد، هميشه محور برنامه كارگزاران بوده است

در پي تغييرات در بنگاه هاي صنعتي ، مديران نسل اول از صنعت ايران رفتند



همبستگي :

پيش بيني اكونوميست: ايران فقيرتر مي شود

صدور مجوز تخريب بخشي از مسجد جامع بازار تهران

سهميه بندي بنزين واردات را كاهش نمي دهد



همشهري:

با حضور 4 وزيرانجام مي شود، تشكيل كميته ويژه بررسي گراني ها در مجلس

وزير امور خارجه : تصميم گروه هشت ممكن است به مذاكرات هسته اي لطمه بزند

تا پايان شهريور 85 ، همه واجدان شرايط سال 84 وام 10 ميليون توماني مي گيرند



هدف و اقتصاد:

با مصوبه شوراي پول و اعتبار ، نخبگان وام ميليوني مسكن و خودرو مي گيرند

رئيس جمهور: براي كمك به آباداني كشور فرهنگ پرداخت ماليات را ترويج كنيم

ليزينگ هاي اعطاي وام خودرو را متوقف كردند