يك ميليارد نفر ديدار فينال جام جهاني را تماشا كردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" ديدار نهايي رقابت هاي جام جهاني شب گذشته در ورزشگاه برلين برگزار شد و براساس اعلام منابع آماري رقابتهاي جام جهاني، يك ميليارد نفر از 207 كشور جهان اين ديدار را به طور مستقيم از تلويزيون نظاره كردند. با اين حساب ديدار فينال جام جهاني ركورد پربيننده ترين رويداد ورزشي جهان را از آن خود كرد.

بر پايه اين گزارش ، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ، بيل كلينتون رييس جمهور سابق آمريكا و ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه در ميان 69 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه حضور داشته و اين ديدار را از نزديك تماشا كردند.