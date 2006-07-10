اغلب زوج ها مشاوره قبل از بارداري انجام نمي دهند

ناهيد خداكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تمامي زوج ها بايد قبل از بارداري با پزشك يا ماما مشاوره قبل از بارداري انجام دهند تا به لحاظ ذهني و فيزيكي آمادگي لازم را براي پدر و مادر شدن و تولد نوزاد به دست آورند.

وي اظهار داشت: در مشاوره قبل از بارداري زوج ها به لحاظ شيوه زندگي ، سابقه وضعيت سلامت جسماني و رواني و بيماري هاي فاميلي و ژنتيكي مورد بررسي قرار مي گيرند.

خداكرمي گفت: وضعيت و سابقه مصرف سيگار و داروهاي اعتياد آور ، فعاليت هاي ورزشي و نوع تغذيه از ديگر مواردي است كه هنگام مشاوره قبل از بارداري مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه شروع مصرف داروي اسيد فوليك از 3 ماه زمان قبل از بارداري براي مادران ضرورت دارد ، گفت: مصرف برخي داروها و مكمل ها قبل از بارداري نشان دهنده ضرورت مشاوره و مراجعه به پزشك يا ماما در دوره پيش از بارداري است.

دبير انجمن علمي مامايي ايران گفت: افراد شاغل در محيط هايي كه با مواد سمي ، شيميايي و يا اشعه تماس دارند و يا افرادي كه به لحاظ شغلي بايد فعاليت بدني سخت داشته باشند و همچنين افراد دچار وزن بالا ، كم وزن و كوتاه قد هم بايد قبل از بارداري با ماما مشاوره كنند.

وي با بيان اينكه وجود سابقه عقب ماندگي ذهني ، بيماري هاي عفوني نظير هپاتيت ، ايدز و بيماري هاي ديگر نظير بيماري قلبي و ديابت در والدين يا ديگر اعضاي خانواده نياز به مشاوره زوج را قبل از بارداري افزايش مي دهد ، افزود: حتي زناني كه داراي سابقه سوء رفتار نظير سوء رفتار فيزيكي و رواني توسط همسر در خانواده هستند نيز بايد قبل از بارداري مورد مشاوره قرار گيرند.

خداكرمي با بيان اينكه مشاوره قبل از بارداري از ابتلا به بيماري سرخچه جلوگيري مي كند، گفت: استرس در حد طبيعي آن در زندگي وجود دارد اما در صورتي كه استرس شديد باشد بايد زمان بارداري را به تاخير انداخت.

وي گفت: مشاوره قبل از بارداري بايد توسط يك تيم درماني نظير روانشناس ، متخصص ژنتيك ، ماما و متخصص زنان صورت گيرد و شرايط فيزيولوژيكي بدن و نيز محيط زندگي و شغلي فرد براي تولد نوزاد مطلوب باشد. چون در صورت عدم طراحي برنامه لازم براي بارداري ، موجب تولد فرزند ناخواسته و بروز مشكلات زياد براي كودك و والدين مي شود.

دبير انجمن علمي مامايي ايران گفت: انجام مشاوره قبل از ازدواج در كشور به ويژه در زمينه سابقه بيماري تالاسمي را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: زوج ها بايد قبل از بارداري براي انجام مشاوره قبل از بارداري به ماما مراجعه كنند تا در صورت ضروت به متخصص زنان، ژنتيك و يا تغذيه و... ارجاع شوند.

وي گفت: فرهنگ مشاوره قبل از بارداري بايد نهادينه شود تا تمامي زوج ها به اين امر معتقد شوند كه بايد براي فرزند دار شدن انجام برنامه ريزي ضرورت دارد.