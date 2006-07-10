زندگي شهري با چاشني امواج صوتي !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آلودگي صوتي يكي از معضلات توسعه شهرها و شهرنشيني است كه ابعاد آن با گذر زمان بيش از پيش نمايان شده و توجه مسئولان ذي ربط و طراحان شهري را به خود مشغول كرده است.

احداث بزرگراه هاي درون شهري و خيابان هاي دسترسي كه با هدف روان سازي جريان ترافيك درون شهرها صورت مي پذيرد خود موجب بروز مشكلات ديگري مي شود كه آلودگي صوتي ناشي از سيستم حمل و نقل و فعاليت هاي اقتصادي در زمره آنها است .

ايجاد بزرگراه هايي نظير شيخ فضل الله نوري ، يادگار امام ، نيايش ، بعثت ، آهنگ و... نمونه هاي بارز اين ادعاست كه زمينه اعتراض ساكنان اطراف اين بزرگراه ها به خصوص در بخشي از مسيرها را فراهم آورده است.

در حالي كه كاهش قدرت شنوايي ، تاثير بر خواب ، اثرات روحي ، رواني و اختلال در مكالمات از اثرات فيزيولوژيكي و باليني آلودگي صوتي است.

اگر شدت آلودگي هايب صوتي بيش از حد آستانه ‌هاي مجاز باشد موجب كاهش قدرت شنوايي ، افزايش فشار خون ، سر درد ، خستگي ، تند مزاجي ، عصبانيت ، اختلال در مكالمات ، كاهش قدرت يادگيري در كودكان ، افزايش سقط جنين و كاهش وزن نوزادان در هنگام تولد نيز خواهد شد.

كم خوابي ؛ سوغات آلودگي صوتي ...

كارشناسان شركت كنترل كيفيت هوا معتقدند اگر چه ممكن است ساكنان منازل حاشيه اتوبان ها و اماكن پر سر و صدا از روي عادت مشكل زيادي براي خوابيدن نداشته باشند ولي به طور يقين آلودگي صوتي اثرات نامطلوبي بر روي جسم و روح فرد مي گذارد .

آمارها نشان مي دهد كه 22 درصد افراد ساكن در اطراف فرودگاه به خاطر آلودگي صوتي ناشي از پرواز و فرود هواپيماها دچار اختلال خواب شده و در صورت مواجهه با سطح زيادتري از سر و صدا تا حدود 50 درصد دچار اختلال در خواب مي شوند.

كارشناسان ، بر هم خوردن نظم و توالي مراحل خواب و حتي حذف آن را از جمله عوارض وجود منابع آلودگي صوتي در اطراف محل زندگي افراد عنوان كرده و با اشاره به تحقيقات محققان دانشگاه كاروليناي شمالي در خصوص بررسي اثر آلودگي صوتي ناشي از موتور جت هواپيما بر خواب ، معتقدند ريتم امواج مغزي پس از ايجاد سرو صدا ، سريع تر شده و حداقل تا 5 دقيقه پس از قطع صدا در همان حال باقي مي ماند و اين حالت نشان دهنده سبك تر شدن خواب افراد است.

بنابراين گزارش ، صبح روز بعد از آزمايش كارشناسان با ارزيابي فعاليت افراد در معرض اصوات ناهنجار به اين نتيجه رسيدند كه تنها عكس العمل آنها از خواب پريدن نبوده و عملكرد آنها به ميزان قابل توجهي افت كرده است .

كارشناسان شركت كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران ، تنها راه غلبه بر اين معضل را ايجاد محيطي آرام و بي سر و صدا براي خواب آنها اعلام كرده و بر ساخت واحد هاي مسكوني استاندارد و بكارگيري عايق هاي صوتي ، ايجاد مانع هاي بتوني ، شيشه اي و حتي طبيعي در كنار ساختمانها تاكيد كرده اند.

افزايش ريسك ابتلا به بيماري هاي قلبي ...

به گزرش مهر ، عامل سر و صدا در حال حاضر از مهم ترين ريسك فاكتورهاي بيماري قلبي در كشورهاي پيشرفته محسوب مي ‌شود.

تحقيقات كارشناسان بيانگر اين واقعيت است كه آلودگي صوتي نه فقط موجب عدم تمركز حواس فرد شده بلكه احتمال بروز انواع بيماري هاي قلبي و عروقي نيز بر اثر زندگي در محيط هاي پر سر و صدا افزايش مي يابد.

محققان حدس مي زنند دليل افزايش ريسك مشكلات قلبي بر اثر سر و صدا، ناشي از سوء تاثيرات رواني آلودگي صوتي است .

محققان همچنين معتقدند كه قرار گرفتن در معرض آلودگي صوتي به خصوص در محل كار بيشترين تاثير را بر افراد داشته و فقط با حذف اين عامل مي توان سلامت فرد را از اين خطر حفظ كرد.

بر اساس گزارشات رسيده به سازمان بهداشت جهاني ، سر و صداي ناشي از ترافيك و يا كاركردن با دستگاههاي سنگين، ريسك بروز اختلالات قلبي را به ويژه در مردان تا 50 درصد افزايش مي ‌دهد.

صداي ناشي از فعاليت واحدهاي توليدي ، صنعتي ، هواپيماها ، قطارها و وسايل نقليه موتوري شامل كاميون هاي سبك ، سنگين ، خودروهاي شخصي و موتورسيكلت ها در ايجاد آلودگي صوتي در محيط هاي شهري دخيل هستند كه در مجموع بخش مهمي از اين آلودگي هاي صوتي در شهرهاي بزرگي مانند تهران ناشي از ترافيك است .

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا در اين باره مي گويد: جهت بررسي آلودگي صوتي شهرها ، استانداردهايي تدوين شده است كه اين استانداردها به دو دوره زماني روز و شب تقسيم ‌بندي مي ‌شوند و بر اساس كاربري منطقه مورد نظر تجاري ، مسكوني ، مسكوني و تجاري ، صنعتي ، درماني و آموزشي ميزان استانداردها با هم متفاوت است.

دكتر يوسف رشيدي با اشاره به استانداردهاي بين‌المللي تعيين شده براي كاربري‌ هاي مختلف از جمله مسكوني براي افراد در روز 55 دسيبل و در شب 45 دسيبل در نظر گرفته شده است، مي گويد: واحد آلودگي صوتي بر حسب دسيبل و بر اساس تغييرات فشار هوا بين صفر دسيبل (آستانه شنوايي) تا 130 دسيبل (آستانه كري) قرار دارد.

وي بيشترين عامل مؤثر در ايجاد آلودگي صوتي در ايران را خودروها و موتورسيكلت‌ها دانسته و با اشاره به اين كه بيشترين تمركز آلودگي صوتي در ايران را شهر تهران و تعدادي از كلان ‌شهرهايي دارند كه پيشرفت‌ هاي تكنولوژيكي و صنعتي داشته ‌اند، تاكيد مي كند : تهران از نظر آلودگي صوتي در ايران رتبه اول را داراست.

به گزارش مهر ، به طور قطع به علت تردد بيش از حد خودرو در خيابان‌ها و فرسوده بودن اكثر خودروها و همچنين عدم رعايت هر گونه استاندارد آلودگي صوتي توسط صنايع خودروسازي مي ‌توان تهران را جزء رده‌هاي اول از لحاظ آلودگي صوتي در جهان قرار داد.

به گفته رشيدي ، آلوده‌ ترين بخش‌ هاي تهران از لحاظ آلودگي صوتي ، مناطق مركزي و پرترافيك شهر ، مناطق جنوبي و پر جمعيت به خصوص مناطقي كه ريل راه ‌آهن از آنها مي‌ گذرد و يا در مسير پرواز هواپيماها هستند به خصوص تهرانسر ، ميادين پر تردد از جمله ميدان توحيد ، ميدان انقلاب ، ميدان آزادي و قسمت‌هاي داراي بزرگراه‌ هاي متعدد است.

كاهش عوارض آلودگي صوتي ...

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا معتقد است كه نصب ديوارهاي صوتي در اطراف بزرگراهها و در مناطقي كه در معرض آلودگي شديد صوتي قرار دارند ، تا حد زيادي از اثرات منفي آلودگي صوتي بر روي ساكنان منطقه مي كاهد .

رشيدي از نصب ديوارهاي صوتي براي كاهش آلودگي صوتي بزرگراه‌ها در حاشيه مناطق مسكوني پس از پايان مطالعات كارشناسي آن خبرداده و مي گويد : فعلا در حال بررسي و مطالعه بزرگراهها و وضعيت و موقعيت مناسب بزرگراه ها براي نصب اين ديوارها هستيم.

به گفته وي ، برخي از كشورها پس از موفقيت در راه كاهش آلودگي هوا ، به مقابله با معضل آلودگي صوتي پرداخته و در اين راستا به انجام راهكارهايي همچون نصب ديوارهاي صوتي در اطراف بزرگراه ها و دور كردن مناطق حساس مانند بيمارستان ها از محل آلودگي صوتي دست زده اند و همين مسئله لزوم توجه و سرمايه گذاري براي مقابله با آلودگي صوتي در مناطق شهري را بيش از پيش آشكار مي سازد.

رشيدي با اشاره به مناطق مسكوني نزديك به فرودگاه و بزرگراههاي شهر تصريح مي كند : به عنوان نمونه فرودگاه مهرآباد در منطقه غرب تهران طي شبانه روز شاهد نشست و برخواست ده ها پرواز داخلي و خارجي است و همين مساله ساكنين محل هاي مجاور فرودگاه را در معرض اثرات زيانبار آلودگي صوتي ناشي از حركت هواپيماها قرار داده است .

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران تاكيد مي كند: در تهران نيز مناطقي كه داراي آلودگي صوتي بالاتر از حد استاندارد و بحراني هستند توسط كارشناسان كنترل كيفيت هوا شناسايي شده و بايد براي آن راهكاري انديشيده شود ، البته اجراي راهكار آلودگي صوتي به دليل موضعي بودن ، بسيار آسانتر از آلودگي هوا است اما اجراي راهكارهاي مقابله با معضل آلودگي هوا به دليل هزينه بر و جامعه نگرتر بودن ، با مشكلات فراواني مواجه مي شود .