محمد و فاطمه بيشترين اسامي انتخابي نوزادان تهراني است

احمد قشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به بالاترين فراواني اسامي انتخابي براي نوزادان دختر و پسر در استان تهران ، گفت : نام هاي " فاطمه " و " زهرا " براي نوزادان دختر و اسامي " محمد " ، " علي " ، " مهدي " و " رضا " نيز براي نوزادان پسر طي دهه اخير در تهران بالاترين فراواني اسامي انتخابي والدين براي فرزندان شان بوده است.

وي با اشاره به فعاليت كميته ويژه اي تحت عنوان كميته نامگذاري در سازمان ثبت احوال به منظور بررسي اسامي انتخابي نوزادان دختر و پسر ، تصريح كرد: نام هاي انتخابي والدين براي فرزندان دختر و پسر بايد علاوه بر دارا بودن اصالت ، اسلامي ، ايراني و داراي هويت ملي نيز باشد.