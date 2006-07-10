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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۸:۳۶

نمايشگرهاي بزرگ شهري در پارك هاي جنوب شهر تهران توسعه مي يابد

نمايشگرهاي بزرگ شهري در پارك هاي جنوب شهر تهران توسعه مي يابد

معاون خدمات شهري شهرداري تهران از نصب تعداد بيشتري از نمايشگرهاي شهري در پارك ها و بوستان هاي مناطق جنوبي شهر با هدف بهينه سازي اوقات فراغت و ايجاد محيطي شاد و سالم براي جوانان و خانواه ها در اين اماكن خبر داد.

دكتر مسعود كرباسيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حال حاضر 15 نمايشگر شهري در سطح پارك ها و بوستان هاي شهر تهران نصب شده كه اگر ببينيم نصب اين تلويزيون هاي شهري نقش موثري در پر كردن بهينه اوقات فراغت جوانان و خانواده ها و ايجاد فضايي شاد و سالم دارد ، قطعا تعداد اين نمايشگرها در سطح اين مكان ها توسعه خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: از اين پس در برنامه توسعه تعداد نمايشگرهاي بزرگ شهري در بوستان ها و پارك هاي شهر تهران ، مناطق جنوبي شهر در اولويت كار قرار دارد.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در خصوص افزايش تعداد نمايشگرهاي بزرگ شهري در ميادين شهر كه به اعتقاد برخي كارشناسان موجب بروز مشكلات ترافيكي و خراب تر شدن ديد بصري در ميادين شده است ، گفت: قطعا در توسعه تعداد نمايشگرهاي بزرگ شهري در هر يك از ميادين شهري شرايط ترافيكي محدوده مورد نظر و جلوگيري از احتمال بروز مشكلات تردد خودروها ، لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 350724

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