حشمتيان: اصلاح طلبان نمي توانند ائتلاف منسجمي تشكيل دهند/ محوريت حزب اعتمادملي و مجمع روحانيون مبارز را مي پذيريم

حشمتيان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: در بين اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات شوراهاي شهر و خبرگان رهبري ائتلاف منسجمي شكل نخواهد گرفت.

وي در عين حال گفت: حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با گروههاي همفكر و حزب اعتماد ملي و مجمع روحانيون مبارز نيز به طور جداگانه با گروههاي همفكر خود ائتلاف خواهند كرد و در اين راستا جمعيت مستقل ايران اسلامي نيز ترجيح مي دهد با اعتماد ملي و مجمع روحانيون مبارز همسو شود.

اگر اصلاح طلبان در انتخابات نهم رياست جمهوري به كانديد واحدي مي رسيدند و در انتخابات مجلس هفتم نيز معتدل تر حركت مي كردند ، به طور قطع شكست نمي خوردند و به اين سرنوشت دچار نمي شدند

حشمتيان افزود: جمعيت مستقل ايران اسلامي تا كنون با مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ، مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملي رايزني هايي را انجام داده است وستاد انتخاباتي خود را نيز تشكيل داده است و به زودي رئيس و سخنگوي ستاد انتخاباتي خود را به رسانه ها اعلام خواهد كرد.

دبيركل جمعيت مستقل ايران اسلامي اشتباهات تاكتيكي اصلاح طلبان را از عوامل شكست آنان برشمرد و اظهار داشت: چنانچه اصلاح طلبان در انتخابات نهم رياست جمهوري به كانديد واحدي مي رسيدند و در انتخابات مجلس هفتم نيز معتدل تر حركت مي كردند ، به طور قطع شكست نمي خوردند و به اين سرنوشت دچار نمي شدند.

حشمتيان در عين حال تصريح كرد: برخي گروههاي تندروي اصلاح طلب هنگاميكه قدرت را دردست داشتند، مرتكب اشتباهات فاحشي شدند و اكنون تنها راه جبهه اصلاحات براي حضوري موثر درانتخابات آتي بررسي نقاط ضعف و گذشته خود به دور از غرور و تكبر و هماهنگي كليه گروههاي اصلاح طلب با يكديگر است.

وي ادامه داد: غرور، تكبر، خودبيني و بي توجهي به گروههاي كوچك باعث شكست جبهه اصلاحات شد.

دبيركل جمعيت مستقل ايران اسلامي با اشاره به عدم وحدت اصولگرايان در انتخابات نهم رياست جمهوري، گفت: اصولگرايان نيز قادر نخواهند بود براي شركت در انتخابات آتي جبهه واحدي را تشكيل دهند.

غرور، تكبر، خودبيني و بي توجهي به گروههاي كوچك باعث شكست جبهه اصلاحات شد

وي حضور گروههاي مستقل در انتخابات شوراها و خبرگان رهبري را موثر و سرنوشت ساز خواند.

اين فعال سياسي در پايان ابراز عقيده كرد: اصولگرايان در مقايسه با اصلاح طلبان در شرايط حاضر بهتر از آنان حركت مي كنند چراكه معتقدم آرام حركت كردن اصولگرايان و در عين حال توجه به گروههاي كوچك همسو موجب شده آنان در اجتماع از موقعيت بهتري برخوردار باشند.