فيلم تازه رافعي به مرحله صداگذاري رسيد

عباس رافعي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد روند آماده سازي فيلم "آفتاب بر همه يكسان مي‌تابد" گفت: "بعد از اتمام تدوين فيلم توسط محمدرضا موئيني، كارن همايونفر مشغول طرح اتودهاي اوليه موسيقي متن است. بعد از اتمام ساخت موسيقي هم بهروز معاونيان صداگذاري و ميكس را انجام مي دهد."

اين فيلمساز در مورد نمايش عمومي "آفتاب بر همه يكسان مي تابد" گفت: "اولين نمايش فيلم در جشنواره فجر خواهد بود. چون دوست دارم واكنش منتقدان و اهالي سينما را در مورد فيلم ببينم. جشنواره فيلم فجر ويتريني است براي عرصه فيلم ها و نبادل آراء و نظرات گوناگون پيرامون فيلم."

داستان "آفتاب برهمه يكسان مي تابد" درباره سفر دو زن است كه عشق دوران سال هاي جواني شان كه اكنون رو به مرگ است را با خود همراه سفري پرماجرا و طولاني مدت مي كنند. از ديگر عوامل توليد اين فيلم مي توان به مدير فيلمبرداري: حسن كريمي، گريم: محمدرضا قومي، بازيگران: لاله اسكندري، مريلا زارعي، احمدرضا مهرانفر، سيامك احصايي و فري‌يا ثمراني اشاره كرد.