اجساد 505 قرباني مسلمان بوسني كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آنلاين، در حدود 8 هزار و 106 مسلمان از سنين نوجواني تا كهنسالي توسط ارتش صرب در ژوئيه سال 1995 در منطقه سربرنيتسا ، بوسني و هرزگوين كشته شدند.

روز گذشته جمعيتي متشكل از اقوام و دوستان قربانيان بزرگترين قتل عام در تاريخ اروپا پس از جنگ جهاني دوم كه يكي از وحشتناك ترين رويداهاي تاريخ اروپاي معاصر محسوب مي شود گرد هم آمدند.

انتظار مي رود در اين اين مراسم تشيع مشترك كه روز سه شنبه برگزار مي شود هزاران نفر از مردم از جمله دادستان جرايم جنگي سازمان ملل حضور يابد.

اجساد اين قربانيان در هشتمين و احتمالاً بزرگترين گورستان دسته جمعي كه در دهكده كامنسيا شهر زورنيك بود به تازگي كشف شده است.

از آنجا كه كارشناسان انتظار دارند اجساد بيشتري پيدا كنند، حفاريها ادامه خواهد يافت.

رنه كوسالكا، انسان شناس قضايي كانادا در گفتگو با رويترز اظهار داشت اكثر اين اجساد تكه تكه و يا به اسكلت تبديل شده بود و سن اين قربانيان را مي توان بين 16 تا 60 سال تخمين زد.

بر اساس اظهارات كارشناسان، اسناد و ديگر اشيايي كه از اين اجساد پيدا شده ثابت مي كنند كه اين قربانيان مسلمانان سربرنيتسا بوده اند، كارشناسان همچنين اظهار داشتند كه پوكه هاي گلوله و طناب نيز در اين گورستان پيدا شده است.