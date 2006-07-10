مدير كل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگوي اختصاصي با مهر : بازنشسته هاي نخبه موسيقي كنار گذاشته نمي شوند / براي اشتغال فارغ التحصيلان موسيقي برنامه داريم

محمد حسين احمدي - مدير كل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اولين گفت و گوي رسانه اي خود در اين سمت ، با بيان اين مطلب به خبرنگار موسيقي مهر گفت : قانون بازنشستگي از مصوبات هيات دولت است و بر مبناي آن بازنشستگان بايستي جاي خود را به ديگران بدهند. اين طرح به هر حال بخشي از نگراني نسل جوان را در دسترسي به يك فرصت شغلي برطرف مي كند.

از رهبران اركسترها خواسته ايم كه با كارشناسي و رعايت صرفه و صلاح دولت مواردي ازنوازندگان بازنشسته را كه ناگزير از نگه داشتن آن ها هستند معرفي و پيشنهاد كنند

او در پاسخ به اين سوال كه آيا با كنار رفتن نزديك به پانزده بازنشسته در دو اركستر ملي و سمفونيك مشكل بي كاري فارغ التحصيلان اين رشته حل خواهد شد؟ اظهار داشت : براي اشغال فارغ التحصيلان اين رشته بحث هايي در شوراي فرهنگ و هنر، شوراي انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش مطرح شده است كه از آن ميان مي توان به بحث آموزش هنر در مقاطع مختلف تحصيلي با استفاده از كارشناسان اين رشته اشاره كرد.

به گفته مدير كل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوعاتي كه در شوراهاي ياد شده در حال پي گيري است، نه همه اما بخشي از دغدغه فارغ التحصيلان رشته موسيقي را جبران خواهد كرد.

او در اين باره گفت : اين كه شوراها و سازمان ها درگير استفاده بهينه از فارغ التحصيلان هستند مطلع مبارك و ميموني است كه اميدواريم همه گير شود.

احمدي ضربه هايي را كه از بازنشسته شدن رهبران ، نوازندگان و اساتيد به اركسترها و موسيقي كشور وارد خواهد شد تاييد كرد و افزود : به هيچ وجه نمي گذاريم به اركسترها ضربه اي وارد بشود و كيفيت آن ها افت كند.

او ادامه داد : دولت همان اندازه كه پي گير اجراي طرح بازنشستگي است ، به همان اندازه نيز در به كارگيري نخبگاني كه مشمول اين طرح شده اند تلاش مي كند.

احمدي افزود: از محل منابع دولتي امتيازات و فرصت هايي را براي برخي از بازنشستگان موسيقي تدارك خواهيم ديد كه در قالب پروژه در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت.

مدير كل دفتر موسيقي در خصوص به كارگيري ديگر بازنشستگان كارآمد موسيقي گفت : براي به كارگيري موارد نادري كه فقدان آن ها منجر به وارد آمدن ضربه جدي به موسيقي كشور مي شود راهكارهايي وجود دارد كه يكي از آن ها ارجاع نامه و تقاضا از طرف بالاترين مقام مسوول به هيات دولت است. در صورتي كه توجيه منطقي در به كارگيري موارد نادر وجود داشته باشد مشكلي در كار نخواهد بود.

احمدي به خبرنگار گروه موسيقي مهر گفت : از آن جا كه به كارگيري بازنشستگان غير قانوني است ، براي جلوگيري از صدماتي كه ممكن است با خروج برخي از نوازندگان به اركسترها وارد شود ، از رهبران اركسترها خواسته ايم كه با كارشناسي و رعايت صرفه و صلاح دولت و نيز با توجه به متون و ضوابط قانوني مواردي را كه ناگزير از نگه داشتن آن ها هستند معرفي و پيشنهاد كنند.(فرهاد فخرالديني - آهنگساز و رهبر اركسترموسيقي ملي از جمله موسيقي داناني است كه مشمول قانون بازنشستگي شده است.)

دولت همان اندازه كه پي گير اجراي طرح بازنشستگي است ، به همان اندازه نيز در به كارگيري نخبگاني كه مشمول اين طرح شده اند تلاش مي كند

او در پايان از مطبوعات وهمه رسانه ها خواست همواره مايه اميدواري اصحاب هنر و موسيقي را فراهم كنند وتاكيد كرد: دست ما براي كمك گرفتن از صاحب نظران براي دستيابي به موسيقي فاخر و متعالي دراز است. باشد كه دستمان بگيرند و ما را در اداره بهينه و با كيفيت اين هنر مدد رسان باشند.

محمد حسين احمدي در 22خرداد ماه سال جاري رسما به جاي محمدحسين همافر مسئوليت مديركلي دفتر امور موسيقي را برعهده گرفت.وي قبلا به عنوان رييس مركز آموزش و گسترش هنر مشغول به فعاليت بود.