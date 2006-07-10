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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

/ طي سال جاري صورت مي گيرد /

حذف چراغ هاي چشمك زن در برخي تقاطع هاي تهران / افزايش نمايشگرهاي معكوس چراغ هاي راهنمايي

حذف چراغ هاي چشمك زن در برخي تقاطع هاي تهران / افزايش نمايشگرهاي معكوس چراغ هاي راهنمايي

مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران از توسعه تعداد دوربين هاي نظارت تصويري ، تابلوهاي متغير خبري و چراغ هاي راهنمايي هوشمند به عنوان پروژه هاي هوشمند مديريت و كنترل ترافيك در سطح شهر طي سال جاري خبر داد.

مهندس حجت الله بهروز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به اولويت ها و برنامه هاي در دست اجراي اين شركت در زمينه طرح هاي ترافيكي در سال جاري ، افزود: هدايت و كنترل تقاطع ها از طريق سيستم هوشمند مركزي ، تجهيز پاركينگ ها به تجهيزات مديريت هوشمند پاركينگ ، توسعه سيستم هاي نظارت تصويري از طريق افزايش تعداد دوربين هاي نصب شده در سطح شهر و مديريت هوشمند بزرگراه ها ، ازجمله برنامه هاي در دست اجراي اين شركت طي سال جاري است.

وي همچنين با اشاره به توسعه شبكه فيبر نوري شهرداري در سطح مناطق و افزايش تعداد تابلوهاي متغير خبري در سطح بزرگراه ها در سال جاري ، اظهار داشت: افزايش تعداد نمايشگرهاي معكوس چراغ هاي راهنمايي در سطح  تقاطع ها ، نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند و همچنين حذف چراغ هاي چشمك زن از برخي تقاطع ها و به جاي آنها نصب چراغ هاي زمان ثابت  از اولويت هاي اجراي شركت كنترل ترافيك در سال جاري است.

کد مطلب 350757

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