گرايش دوستانه غرب به سوي روسيه در جهت متوقف كردن برنامه هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فايننشال تايمزدرتحليلي نوشت : كشورهاي غربي تلاشهاي خود را براي جلب حمايت چين و روسيه در اتخاذ يك موضع قاطع تر عليه برنامه هسته اي ايران، در نشست آتي سران گروه جي هشت ( هشت كشور بزرگ صنعتي جهان) افزايش مي دهند.

"دانيل دامبي" و "رولا خلف" نويسندگان اين تحليل خاطر نشان مي كنند : اين آخرين گفته از سوي آمريكا مطرح شد، اخيرا اعلام كرد : مي خواهد به مسكو طرحي را در زمينه همكاري هسته اي غير نظامي پيشنهاد دهد ، البته به شرطي كه روسيه كمك بيشتري را در متقاعد كردن ايران براي كاهش برنامه هسته اي خود ارائه دهد.

سخنگوي كاخ سفيد اظهار داشت :"براي توافق بر سرهمكاري صلح آميز و پيشرفت آن، ما به همكاري فعال روسيه در جلوگيري از تلاشهاي ايران در جهت توسعه برنامه هسته اي آن نياز داريم."

مقامهاي غربي تاييد مي كنند: آزمايشهاي موشكي كره شمالي توجه جامعه بين الملل را از تهران برگرفته و به سوي پيونگ يانگ معطوف كرده است.

آمريكا و اتحاديه اروپا بر استفاده از نشست سران گروه جي هشت در سنت پطرزبورگ به عنوان يك منبع اصلي فشار بر ايران تمركز كرده اند. اما روسيه مي خواهد در اين نشست بر امنيت انرژي تمركز داشته باشد و اين در حالي است كه ايران گفته است تا ماه آگوست ( خردادماه) پاسخ نخواهد داد.

"مارك فيتزپاتريك" كارشناس هسته اي در انستيتو مطالعات استراتژيك و بين الملل انگليس گفت :"تا زماني كه ايرانيها پيشنهاد بين المللي را براي توقف غني سازي را رد نكرده اند، روسيه و جين خواهند گفت كه هيچ دليلي براي رفتن به شوراي امنيت وجود ندارد."

وي ادعا كرد: پيشرفت فني ايران اخيرا با يك آبشار 164 ساتريفيوژي - كه براي غني سازي اورانيوم به كار مي رود - كاهش داشته است.

ديپلماتهاي غربي مي گويند: انتظار دارند علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران درديدارفرداي خود با مقامهاي اروپايي ، خواستار شفاف سازي در مورد پيشنهاد بين المللي شود نه آنكه پاسخ قطعي به آن را بدهد.

به نوشته اين روزنامه، اتحاديه اروپا در جستجوي علائمي خواهد بود كه تهران با جديت اين پيشنهاد را تحت بررسي دارد.

در بخش ديگري از تحليل فايننشال تايمز آمده است : اگر رويارويي با لاريجاني براي اروپاييها نا اميد كننده باشد، اتحاديه اروپا و آمريكا در جستجوي جلب حمايت ازروسيه و چين درنشست وزراي خارجه در پاريس براي اتخاذ يك موضع سخت تر

بين المللي خواهند بود. اين مسئله فضاي نشست گروه جي هشت را تشكيل خواهد داد.

يك ديپلمات غربي مدعي شد:"ايرانيها گاهي وضعيت بين المللي را اشتباه محاسبه مي كنند. روسها در سنت پطرزبورگ خواهان يك بحث بزرگ نيستند."

تحليلگران مي گويند : ايران مي تواند بالاخره توافق كند تا به طور موقت برنامه غني سازي را متوقف كند و اجازه دهد گفتگوها با پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان آغاز شود.

به نوشته فايننشال تايمز، ايران مي تواند از گفتگوها براي بحث در مورد اين مسئله استفاده كند كه بايد به آن اجازه داده شود تا برنامه محدود غني سازي و با نظارت سازمان ملل را حفظ كند.