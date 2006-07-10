صاحبنظران در گفتگو با مهر : غرب مي خواهد ايران را در شرايطي قرار دهد كه فقط يك انتخاب داشته باشد/ تعيين ضرب الاجل خلاف تعهد اوليه غرب است/ در شرايط كنوني يك راه حل بينابين شانس موفقيت دارد

تعيين ضرب الاجل خلاف تعهد اوليه غرب است

علي خرم استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل سياسي گفت : غرب در ابتداي ارائه بسته خود بر محرمانه بودن اين بسته و عدم تعجيل ايران در پاسخگويي تاكيد كرد، ايران نيز برخلاف هميشه اين مساله را پذيرفت، ولي غرب بلافاصله عهد شكني كرد.



دكتر علي خرم، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص آخرين تحولات هسته اي كشور و انتشار برخي مطالب مبني بر تعيين ضرب الاجل براي پاسخ ايران به بسته غرب، اظهار داشت: در شرايط مي توان با دو ديد "خوش بينانه " و " بدبيانه" به موقعيت فعلي نگاه كرد.

وي در تشريح نگاه مثبت به مساله هسته اي ايران گفت: در موقعيت فعلي، مساله ايران نشانه هاي يك بحران بين المللي را دارد و غرب بطور جدي مي خواهد اين مساله را حل كند، اظهارات اخير پوتين رئيس جمهور روسيه در مورد ابراز اميدواري براي حل مساله هسته اي ايران، هم ناظر بر اين مساله است، يعني الان هركدام از كشورهاي غربي مي خواهند و مايلند دستاورد سياسي حل بحران فعلي را نصيب خودشان كنند.

اين استاد دانشگاه گفت: روسيه تمايل بيشتري براي ارائه اين نقش دارد ، چون از هر دو سوي منازعه(غرب و ايران) مورد فشار بود و نمي خواست روابطش با ايران و غرب بيش از اين در حالت بحراني و تنش ، ادامه پيدا كند.

اين كارشناس سياسي در ادامه به تشريح نگاه "بدبيانه" به مساله هسته اي و مطرح شدن مساله ضرب الاجل پرداخت و گفت: وقتي غرب بسته پيشنهادي خود را به ايران داد، بر محرمانه بودن اين بسته و عدم تعجيل ايران در پاسخگويي تاكيد كرد، ايران نيز برخلاف هميشه اين مساله را پذيرفت، ولي غرب بلافاصله عهد شكني كرد و وقتي مساله جا افتاد، مساله لزوم سرعت ايران در ارائه پاسخ به بسته غرب را مطرح كرد و در واقع غرب نه براي حل مساله كه براي فشار به ايران اين اقدام را كرد.

اين تحليلگر مسائل سياسي تاكيد كرد:الان توپ در زمين ايران است ، ايران هم جدا مي خواهد كه مساله حل شود و شكل بحراني پيدا نكند، از منظر غربي ها اگر ايران اين بسته را بپذيرد به طور كامل، مساله حل مي شود ولي ايران به هيچ وجه حاضر نيست كه فعاليت هاي اتمي خود را تعطيل كند، اين است كه در شرايط حاضر " يك راه حل بينابين" بسيار شانس موفقيت دارد.

خرم در تشريح راه حل ميانه توضيح داد: ايران مي تواند ضمن پذيرش كليت بسته پيشنهادي، خواستار عدم تعليق و متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي اش شود، هموار كردن اين راه، نياز به چانه زني هاي گسترده ديپلماتيك و استفاده از همه ابزارهاي موجود دارد.



تعيين ضرب الاجل مصداق جنگ رواني است

سعيد ليلاز صاحبنظر در مسائل سياسي معتقد است ايران و غرب هر دو راه ديپلماسي را براي حل مساله انتخاب كرده اندو به نظر مي رسد كليات پاسخ ايران به بسته غرب، مثبت باشد و چشم انداز روشني پيش روي مذاكرات هسته اي آتي ديده مي شود.

سعيد ليلاز در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين تحولات هسته اي كشور و انتشار برخي مطالب مبني بر تعيين ضرب الاجل براي پاسخ ايران به بسته غرب، گفت:بحث تعيين ضرب الاجل از سوي غرب براي پاسخ ايران، جدي نيست و نقش تعيين كننده در ادامه مسير مذاكره ايران و غرب ندارد.

اين كارشناس سياسي افزود:مساله هسته اي ايران، آنقدر استراتژيك و مهم است كه اين لفاظي هاي سياسي تحولي در سرشت و ماهيت و مسير آن ايجاد نمي كند؛ همانطور كه اعلام شده، پاسخ مقدماتي ايران كه يك راه حل "ميانه و مقدماتي " است، قبل از اجلاس سران جي- هشت اعلام خواهد شد و پاسخ نهايي در مرداد ماه به غرب اعلام مي شود.

ليلاز تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران قصد دارد در مساله "زمان"، منفعل عمل نكند و به اصطلاح زمان بخرد و البته غرب مخالفت مي كند، ايران مي خواهد حداكثر زمان را بخرد، اين تنش هاي لفظي ، جنگ هاي قبل از شروع مذاكره است.

وي اظهار داشت: ايران مي خواهد با حداكثر امتياز ممكن بر سر ميز مذاكره حاضر شود و شايد تا زمان اعلام پاسخ ايران، يك تحولي فني در موضوع هسته اي روي دهد و غرب سعي دارد مانع از اين مساله شود و اين كاملا طبيعي است و اصولا ديپلماسي يعني همين.



غرب مي خواهد ايران را در شرايطي قرار دهد كه فقط يك انتخاب داشته باشد

مهدي عليخاني كارشناس امور سياسي گفت: تسليم ايران دربرابر فشارهاي وارده ، مشخصاً هدف اساسي آمريكايي ها است و در صورت پيروزي با در پيشگيري " استراتژي حاكم " در صدد خواهند بود در طول مذاكرات نيز " اهداف ماهوي " خود را محقق كند و ايران را در شرايطي قرار دهند كه فقط يك انتخاب داشته باشد كه " يا بپذيرد و يا رد كند.



مهدي عليخاني در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در مورد طرح برخي سخنان درخصوص ضرب الاجل غرب به ايران براي پاسخ به بسته پيشنهادي گفت: پس از آنكه مقامات ايراني با مثبت ارزيابي كردن بسته ارسالي پيشنهادي 5+1 ، اعلام كردند بعد از بررسي هاي مقتضي پاسخ خود را ارائه مي دهند، بسياري از كارشناسان امر، پيش بيني كردند كه سقف زماني مد نظر غرب براي پذيرش پاسخ ايران، حداكثر تا قبل از اجلاس سران 8 كشور صنعتي جهان ( G8 ) مي باشد.

كارشناس مسائل استراتژيك تاكيد كرد: اگرچه بدست گيري ابتكار عمل از سوي ايران و برداشتن گام هاي مهم ديپلماتيك و رايزني هاي متعدد، قبل از ارائه پاسخ رسمي موفقيت آميز بنظر مي رسد و بسياري از كشورها را با ايران همراه ساخت ، اما پافشاري سرسختانه برزمان ارائه پاسخ وعدم تغيير آن " زمان پاسخگويي " را به مسئله اي مهمتر از " محتواي پاسخگويي " تبديل كرد.

غرب و آمريكا با در پيش گرفتن استراتژي " فريبكاري آگاهانه " و اعلام ضرب العجل برسر تعلل ايران در پاسخگويي به بسته پيشنهادي قصد دارند با " وارونه نشان دادن مقاصد ايران " برايران فشار آورده و ابتكار عمل را بدست گيرند و در گام بعدي با بكارگيري استراتژي " جنگ رواني " مذاكرات را هرچه زودتر به نفع خود به پايان برسانند و لذا ايران بايد هوشيارانه با اين مسئله مواجه شود

وي ادامه داد: غرب و آمريكا با اعلام اينكه ايران درحال "وقت كشي" است، باعث شدند فشارهاي بين المللي بر ايران براي پاسخگويي هرچه سريعتر افزايش يافته و در صورت تداوم اين شرايط احتمال تغيير موضع برخي از همراهان كنوني ايران در مسئله هسته اي نيز وجود دارد .اين كارشناس امور سياسي تصريح كرد: اگر مقامات مسئول در پروسه پاسخگويي به بسته 5+1 ، سياست " پاسخگويي مرحله اي " را درپيش مي گرفتند و در بازهاي زماني، به جوانب مختلف بسته از قبيل: مشوق هاي هسته اي، اقتصادي و سياسي و همچنين تداوم فعاليتهاي هسته اي پاسخ مي دادند، فشارهاي كنوني بر ايران بسيار كمتر مي بود و در عين حال با جلوگيري از اتخاذ چندين تصميم درزمان پاسخگويي نهايي، فشار ناگهاني غرب براي امتيازگيري غافلگيرانه را نيز به حداقل مي رساندند .وي اظهار داشت: آنچه مبرهن است در فضاي كنوني با افزايش فشارها بر ايران و در پي آن تهديدات احتمالي ، فضاي بررسي و ارائه پاسخ تغيير مي كند ، چراكه تصميم گيري در فضاي فشار " عاقلانه و راهبردي " نخواهد بود .

عليخاني اظهار داشت: اين اصل مهم را نيز بايد مدنظر داشت كه بر اساس روال مذاكرات بين المللي ، هرچه تلاش شود طرف مقابل را به غيرممكن بودن تغيير موضع اعلام شده متقاعد كرد، نتيجه عكس در پي خواهد داشت و تأثير گذاري ضعيفت تر و كندتر مي شود.

وي در مورد يافتن راه حل ميانه براي موضوع هسته اي ايران اظهار داشت: در اين راستا با تغيير فضا برعليه ايران و افزايش فشار و تقاضاي بين المللي براي پاسخ سريعتر ايران به بسته پيشنهادي، ميزان دقت براي حصول به موافقت اصولي در مذاكرات پيش روي و همچنين حفظ منافع ملي به عنوان هدف اساسي ، كاهش يابد.

عليخاني تاكيد كرد: توافقات احتمالي ممكن است صرفاً " يك تقسيم مكانيكي فاصله و تفاوت بين مواضع نهايي طرفين" باشد و بجاي آنكه دقيقاً " راه حلي براي برآوردن منافع حقه هسته اي و ملي براي ايران و اعتمادسازي در راستاي فعاليت هاي هسته اي صلح آميز " انديشيده شود ، نتيجه نهايي ، رسيدن به توافقي باشد كه كمتر رضايت طرفين را جلب كند .

وي با اشاره به رفتار سياسي آمريكا در موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد: اما آنچه مقامات مسئول در فضاي كنوني بايد مد نظر داشته باشند آن است كه، بطور كلي " هنگامي كه بيش از دو طرف در ارائه پيشنهادات و درپي آن روند مذاكرات حضور داشته باشند ، پافشاري صرف يكي از طرفين بر روي مواضع ، عدم رسيدن به تفاهمات را كاهش مي دهد و انگشت اتهام را براي خلل در حصول نتايج به سمت وي نشانه مي رود " ، نكته اي كه مقامات امريكايي بخوبي در روند مسئله هسته اي ايران طي ارائه بسته 5+1 به آن واقف شدند و سعي كنند خود را از اين موضع انفعالي خارج كردند.

عليخاني تاكيد كرد: از طرف ديگر در شرايط كنوني ، غرب و آمريكا با در پيش گرفتن استراتژي " فريبكاري آگاهانه " و اعلام ضرب العجل برسر تعلل ايران در پاسخگويي به بسته پيشنهادي قصد دارند با " وارونه نشان دادن مقاصد ايران " برايران فشار آورده و ابتكار عمل را بدست گيرند و در گام بعدي با بكارگيري استراتژي " جنگ رواني " مذاكرات را هرچه زودتر به نفع خود به پايان برسانند و لذا ايران بايد هوشيارانه با اين مسئله مواجه شود .

اين كارشناس امور سياسي تاكيد كرد: در اين زمان، تسليم ايران دربرابر فشارهاي وارده ، مشخصاً هدف اساسي امريكايي ها است و در صورت پيروزي با در پيشگيري " استراتژي حاكم " در صدد خواهند بود در طول مذاكرات نيز " اهداف ماهوي " خود را محقق كند و ايران را در شرايطي قرار دهند كه فقط يك انتخاب داشته باشد كه " يا بپذيرد و يا ردكند " كه در اصول مذاكرات از آن تحت استراتژي " TOL " (Take it Or Leave it) ياد مي شود و مانند حالتي است كه وارد فروشگاهي مي شويد و روي كالاي مدنظر شما قيمت بصورت برچسب و غير قابل مذاكره نصب شده است و شما يا بايد اين كالا را بخريد و يا از آن صرف نظر كنيد.

عليخاني در پايان با اشاره به راهكارهاي ايران براي مديريت سياسي پرونده هسته اي در مقطع فعلي، تاكيد كرد: در اين راستا ايران بايد با " مقاومت " در برابرافشارهاي فعلي ( به عنوان يكي از اصول كلي مذاكرات بين الملي ) ، ابتكار عمل را از دست ندهد و با در پيش گرفتن " استراتژي انعطاف پذيري خطي " و نه انعطاف پذيري يكباره ، با استفاده از موقعيتهايي نظير ديدار آتي سولانا و لاريجاني ، با ارائه پاسخهاي اجمالي ضرب الاجل غرب را خنثي نموده و با تداوم اين راهكار با اتمام بررسيها و در زمان منطقي و قابل قبول پاسخ نهايي را ارائه دهد.