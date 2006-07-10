سفير عراق در تهران در گفتگوي اختصاصي با مهر : ضرورت حمايت كامل همسايگان از روند سياسي و دولت قانوني / جلوگيري از ورود تروريستها و مجرمان / عقد توافقنامه هاي امنيتي ميان عراق و همسايگان

محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر در حاشيه آخرين روز برگزاري نهمين نشست همسايگان عراق در تهران با بيان اين مطلب، درباره نقش ايران در مسئله عراق تاكيد كرد: ايران نقش بسيار بزرگي در كمك به حل مشكلات عراق و برقراري ثبات و امنيت دارد و پيوسته نقش مثبتي در اين زمينه كشور ايفا كرده است.وي افزود: برگزاري كنفرانس فعلي در تهران در حالي بود كه برخي از كشورهاي همسايه نمي خواستند در سطح وزيران امور خارجه شركت كنند، اما اصرار ايران و عراق سبب شد تا آنها در سطح وزيران خارجه شركت كنند.وي درپاسخ به سوال خبرنگار مهر به اينكه هوشيار زيباري وزير ا مور خارجه عراق در اولين روز نشست به حمايت برخي از كشورهاي همسايه از تروريستها اشاره كرد، عراق جديد از همسايگان چه مي خواهد، پاسخ داد: تصور مي كنم كه برخي كشورها علنا از حمايت خود از روند سياسي سخن مي گويند اما در عمل اقدامي انجام نمي دهند، ما در عمل از روند سياسي حمايت كنند و از ورود تروريستها و شورشيان به عراق جلوگيري كنند.الشيخ در پاسخ به سوال مهر كه آيا در نشست تهران، مسئله عادي سازي روابط كشورهاي عربي با عراق مطرح شد، گفت: از كشورهاي عربي و همسايه خواستيم سفراي خود را به بغداد اعزام كنند و نمايندگي كامل ديپلماتيك در عراق داشته باشند، و به ما وعده خير دادند،و برخي كشورها به ما وعده خير دادند تا سفراي خود را به عراق اعزام كنند و ما از همه كشورهاي عربي مي خواهيم روابط خود را با عراق از سرگيرند.وي درباره بهترين راه براي حل مشكلات عراق خاطر نشان كرد: بهترين راه، همكاري كامل كشورهاي همسايه با دولت عراق و حمايت از روند سياسي در اين كشور و جلوگيري از ورود تروريستها و كنترل كامل مرزها است.

سفير عراق درباره مهمترين نكات وارده در بيانيه پاياني نشست تهران اظهار داشت : تصور مي كنم، حمايت كامل از روند سياسي و دولت قانوني در آن، جلوگيري از ورود تروريستها و مجرمان از طريق مرزها و كنترل كامل آن، امضاي توافقنامه هاي امنيتي ميان كشورهاي همسايه و عراق براي جلوگيري از ورود تروريستها و حمايت از روند بازسازي عراق از مهمترين نكات وارده در متن بيانيه پاياني است.



محمد مجيد الشيخ در پايان با تاكيد بر ضرورت اجراي تصميمات گرفته شده در اجلاس همسايگان اعلام كرد كه نشست بعدي همسايگان عراق در بغداد برگزار خواهد شد، اما هنوز زمان آن مشخص نيست.