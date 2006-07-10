سينماي فرهنگي ايران نيازمند حمايت است ؛ گزارش مهر از نشست نقد و بررسي فيلم سينمايي "ما همه خوبيم"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ميرباقري در اين نشست درباره شكل‌گيري فيلم گفت: "من از خوش‌شانس‌ترين فيلمسازان كوتاه هستم كه بي‌دغدغه وارد سينماي حرفه‌اي شدم. فيلمنامه‌اي با موضوع مهاجرت نوشته بودم كه از نظر اركان و اعضاء شبيه "ما همه خوبيم" بود. فيلمنامه را به تخت كشيان نشان دادم و او آن را نپسنديد و بعد از مدتي "ما همه خوبيم" را براي ساخت به من داد. فيلمنامه بعد از چند بار بازنويسي در يك توليد 40 روزه با هزينه مختصر شكل گرفت و فقط يك بار تدوين شد."

وي در ارتباط با فضاهاي داخلي و تك لوكيشن بودن "ما همه خوبيم" گفت: "من هميشه همه فيلم هايم در يك لوكيشن اتفاق مي افتند. حس مي كنم همه آدم هاي اين شهر در پشت اين درها ديده مي شوند و هويت اصلي آنها در خانه شكل واقعي مي گيرد. فيلم بعدي من صد در صد در يك لوكيشن داخلي و در يك فضا اتفاق مي افتد."



ميرباقري درباره حضور اين فيلم در جشنواره لوكارنو افزود: "بحث مهاجرت كه هسته اصلي اين فيلم است فقط مختص ايران نيست و تمام كشورها درگير آن هستند. البته در اين جشنواره ايراني ها بيشترين تماشاچي اين فيلم بودند. در نشست بررسي فيلم عده اي مي خواستند آن را سياسي جلوه دهند كه من در جواب آنها گفتم اين فيلم كاملا خارج از سياست ساخته شده و فيلمي كاملا انساني است. اين نكته براي من ارزش دارد. اين فيلم آدم هايي را به تصوير مي كشد كه در نبود يك نفر ديگر از اعضاء خانواده واكنش هاي خاصي از خود نشان مي دهند."



وي درباره پيام "ما همه خوبيم" براي مخاطبان ايراني گفت: "اين فيلم خيلي فيلم نيست و به واقعيت بيشتر نزديك است. سعي شده از هر چيزي كه بازي باشد پرهيز شود و همه اتفاقات در اين فيلم در واقعي ترين شكل ممكن اجرا شده است. شايد در آينده اين موضوع ضعف باشد ولي اين از تكنيك هاي فيلم است. يكي از دلايلي كه باعث شد من اين فيلم را بسازم وجود دوربين بود كه در طول فيلم هويت و كاراكتر پيدا مي كند."



ليلا زارع در ارتباط با نقش ناهيد در "ما همه خوبيم" گفت: "من خوشبختانه به خوبي با نقش ناهيد ارتباط برقرار كردم، زيرا اين شخصيت را در جامعه نزديك خودم زياد ديده بودم. اين اولين تجربه سينمايي من بود و شايد يكي از شانس هاي من نيز تلقي مي شود كه توانستم با اين نقش سيمرغ بلورين را از آن خود كنم."



ميرباقري سپس با اشاره به اكران محدود فيلم "ما همه خوبيم" در سينماها عنوان كرد: "اين فيلم با تبليغات بسيار محدود در بدترين فصل سال تنها در چهار سينما به نمايش درآمد. من نوبت اكران اين فيلم كه اواخر زمستان بود را يكي از بدترين شرايط براي فيلم مي دانم. فيلم من با 80 ميليون ساخته شد و 27 ميليون فروش كرد كه 20 درصد آن به تهيه كننده رسيد كه حتي پول كپي هم از اين مبلغ بيشتر بود."



وي حمايت و فرهنگسازي براي سينما ايران را يك لازمه جدي دانست و افزود: "سينماي ايران نيازمند حمايت و فرهنگسازي است. مديريت فرهنگي بايد مشكل اين سينما را حل كند. مشكل ما با نمايش فيلم در پارك ها برطرف نمي شود. اين حمايت بايد جديتر شود. سينمايي كه توسط من و هم نسلان من رشد مي كند و سينمايي كه نوعي نگاه جديد به آدم ها مي دهد، نيازمند حمايت است."