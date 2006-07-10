كيفر دسته جمعي در سايه باران هاي تابستاني ؛ تحليل مهر از موج جديد كشتار فلسطينان بدست نظاميان صهيونيست

پس از آنكه چندي پيش ، جبهه خلق براي آزادي فلسطين به رهبري " احمد جبريل " ، از درون خاك لبنان اقدام به حمله موشكي به شهرك صهيونيست نشين " سدروت " در عمق 20 كيلومتري شمال سرزمينهاي اشغالي نمود و همچنين با فروكش كردن تضاد حماس و فتح بر سر " سند اسيران "، احتمال واكنشي از اسرائيل براي تأثير و دردست گيري اوضاع مي رفت ، كه با برگزاري دومين نشست ابومازن و هنيه و توافقات نسبي آنها و نارضايتي شديد تلاويو از اين توافقات ، اسرائيل در پي چراغ سبزي جهت حمله همه جانبه به غزه براي نيل به هدف فوق بود ، چراكه توافقات حاصله ميان طرفين مي تواند باعث تشكيل حكومت وحدت ملي گردد واز ديگر جهت مي تواند جبهه بين المللي موجود بر ضد دولت حماس را از بين ببرد .

دراين راستا ، ربوده شدن نظامي اسرائيلي " جلعات شالوت " چراغ سبزي تلقي شد تا ارتش رژيم صهيونيستي از روز چهارشنبه 28ژوئن (7 تير ) به بهانه آزاد كردن نظامي مفقود شده اين رژيم تحت عملياتي با عنوان " بارانهاي تابستاني " از زمين و هوا به غزه يورش برد .

در اين عمليات ، نظاميان اسرائيلي با حمايت و پشتيباني بيش از 50 دستگاه تانك و تجهيزات زرهي حمله گسترده اي را به نوار غزه آغاز كردند وبالگردها وهواپيماهاي جنگي اين رژيم نيزهمزمان زيرساختهاي غزه از قبيل : تاسيسات برق و آب و مخابرات فلسطينيان را هدف قرار دادند كه سبب قطعي برق و آب در بخش وسيعي از نوار غزه شد.

همزمان با اين عمليات، رژيم صهيونيستي برخلاف تعهدات دوجانبه سال 2001 ، اقدام به دستگيري گسترده مسئولين فلسطيني نمود و رهبران حماس را تهديد به ترور نمود، كه حاكي ازهدف جديد" تسلط كامل " اسرائيل بر سرزمينهاي اشغالي بود ، چراكه ساختار تشكيلات خودگردان فلسطين كاملاً پارلماني است و از 120 نماينده پارلمان ، 74 نفر ( بيش از نيمي ) را اعضاي حماس تشكيل مي دهند و با اين اقدام كابينه اسماعيل هنيه فلج مي شد .

براين اساس رژيم صهيونيستي بيش از100 فعال فلسيني را دركرانه باختري دستگيركرد كه حدود 10 وزير و 30 نماينده پارلمان تشكيلات خودگردان در ميان آنها بچشم مي خورد و بقيه از خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال هستند .

به موازات اقدامات ياد شده و طراحي هاي از قبل ، اسرائيل با در پيش گرفتن " سياست فرافكني " با متهم كردن لبنان ، سوريه و رهبران حماس در دمشق توجه خود را به خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس معطوف داشت و اعلام كرد كه وي در عمليات گروگان گيري در نوار غزه نقش دارد و لذا با يك سرتي پرواز جنگنده هاي خود بر فراز كاخ بشار اسد رئيس جمهوري سوريه درمنطقه لاذقيه و شكست ديوارصوتي پيام روشني را براي مقامات سوري ارسال كرد و ازطرف ديگر تلاش كرد همانند اقدامات مشابه سال 2003 با " قدرت نمايي " ضعف سوريه را درزمينه دفاع هوايي نشان دهد .

اسرائيل همچنين با هدف تحت فشار قراردادن سوريه براي اخراج خالد مشعل از خاك اين كشور دست به يك سلسله فعاليت هاي ديپلماتيك بين المللي به ويژه با آمريكا وفرانسه زد و دراين راستا، "جان بولتون" نماينده امريكا درسازمان ملل درجلسه شوراي امنيت درمورد بررسي تحولات خاورميانه با لحن بسيار تندي سوريه را مسئول ناامني در منطقه و حوادث اخير خواند .

همچين براي " بازدارندگي " از عمليات حزب الله و مبارزان فلسطيني، نظاميان اسرائيلي درمرزهاي جنوب لبنان به حال آماده باش درآمدند و اسرائيل كوشيد اين مسئله را به " بحران منطقه اي " بزرگي تبديل كند .

آنچه مبرهن است اينكه حملات عمدي اسرائيل به غيرنظاميان فلسطيني و ساختار زيربنايي آنان در نوارغزه، با طراحي هاي از پيش انجام شده صورت مي گيردو با نابود كردن اين تأسيسات درفصل تابستان و گرماي شديد منطقه ، سعي در محاصره و فشار هرچه بيشتربه ساكنين غزه را دارد وبه عبارت ديگر" بارانهاي تابستاني براي كيفر دسته جمعي فلسطينيان " طراحي و اجرا شد.

در اين راستا، عليرغم آنكه مقامات اسرائيلي نظير" تسيبي ليوني " وزيرخارجه اين رژيم اعلام مي كنند ، قصد بازگشت و حضور درنواره غزه را ندارند، اما عمدتاً تلاش نيروهاي اسرائيلي درمرحله دوم عمليات بر روي منطقه شمالي نوار غزه ومشخصا شهر " بيت حانون " معطوف شد و در راستاي پيشبرد خزنده هدف " كوچ دسته جمعي فلسطينيان " ازساكنان اين منطقه خواستند منازل خودشان را ترك كنند.

اگرچه اين اقدامات به مثابه نقض قوانين انساني بين المللي وجنايت هاي جنگي قلمداد مي شود وبراساس قوانين بين المللي ، اسرائيل به عنوان يك نيروي اشغالگر مسئول پيامدهاي ناگوار اوضاع بهداشتي ملت فلسطين در صورت اتخاذ نشدن تدابيري فوري است و بايد به وظايف خود براي حفاظت از ساختار اساسي و ضروري زندگي مردم فلسطين عمل كند ، اما اسرائيل همچنان با تنگ تر كردن محاصره غزه از ورود مواد غذايي وكمكها به درون نوارغزه جلوگيري مي كند و لذا بيش از 750 هزار ساكن فلسطيني در غزه در بدترين شرايط ممكن بسر مي برند و فاجعه اي انساني در حال وقوع است .

از طرف ديگر اسرائيل درنقش " بازيگر فعال "دراقدامي زيركانه درجهت منزوي كردن حماس ومنفعل نمودن واكنشهاي احتمالي ، با وارد كردن مصر و تركيه به بازي ، به عنوان ميانجيگري براي آزادي نظامي اسير خود و همچنين تسري اين موج به فرانسه با توجه به اينكه سرباز ربوده شده اسرائيلي ، تابعيتي فرانسوي نيز دارد ، قصد دارد فرانسه و در پي آن نهادهاي اروپايي را نيز در اين مناقشه وارد كند .

با اين اوصاف و درحالي كه ابومازن از به نتيجه رسيدن اقداماتي در جهت آزادي " شالوت " خبر مي دهد ، برخي رسانه هاي صهيونيستي با به راه انداختن " جنگ رواني " و شانتاژ خبري از كشته شدن نظامي ربود شده توسط فلسطينها و همچنين تشكيل " دولت اضطراري " توسط ابومازن خبر مي دهند ، تا با متشنج كردن فضاي داخلي سرزمينهاي اشغالي ، اهداف از قبل طراحي شده همچون : كوچاندن دسته جمعي ساكنان شمالي غزه ، تحت فشار قراردادن دولت حماس و متوقف كردن عمليات هاي ضد اسرائيلي توسط گروههاي جهادي ، محقق شوند .

بنابراين به نظر مي رسد ، اقداماتي نظير قطعنامه اي كه از سوي 30كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي از جمله جمهوري اسلامي ايران در اجلاس اخير حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و با 29راي مثبت، 12راي منفي و پنج راي ممتنع به تصويب رسيد ، بتواند به عنوان " نقطه همگرايي " كشورهاي اسلامي بهمراه دخيل كردن سازمانهاي بين المللي به اين مسئله ، از آثار و تبعات اقدامات رژيم صهيونيستي بكاهد و اين رژيم را وادار به توقف اين حملات كند .