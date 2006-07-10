پانزدهمين كنگره شعر دفاع مقدس در اروميه برگزار مي شود





حسين اسرافيلي

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به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دبير پانزدهمين كنگره شعر دفاع مقدس ، حسين اسرافيلي از چهره هاي فعال حوزه ادبيات پايداري است .



از جمله آثار اين شاعر " تولد در ميدان " است كه خاطره دلاورمردي حضرت امام حسين (ع) و ياران باوفاي ايشان را در صحنه خونين عاشورا ، با زبان شعر يادآوري مي سازد .



در كناربرنامه رسمي شعرخواني و حضور مردمي ، جلسات نقد و بررسي اشعار شاعران معاصر با موضوع دفاع مقدس ، از ديگر برنامه هاي اين كنگره دو روزه سراسري خواهد بود .



چهاردهمين كنگره شعر دفاع مقدس ، سال گذشته با حضور قريب به اتفاق شاعران و نويسندگان ادب پايداري در كرمانشاه و قصر شيرين و با تجليل از چهره هاي شاخص شعر دفاع مقدس : قيصر امين پور ، محمد جواد محبت ، كيومرث عباسي قصري و محمد رضا عبدالملكيان برگزار شد ، در كنگره امسال نيز كه خود را به ايام هفته دفاع مقدس نزديك كرده است ، اهالي شعر و قلم گرد مي آيند تا گراميداشت دفاعي هشت ساله و ظفرمندانه را در آئينه شعر و ادب به نظاره بنشينند .



اين كنگره را معاونت ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس برگزار مي كند .