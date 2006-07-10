يدالله صمدي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درمورد استفاده از ادبيات كهن ايراني براي نوشتن فيلمنامه هاي سينمايي اقتباسي گفت: "استفاده از ادبيات كهن بايد استمرار داشته باشد و اگر به صورت پراكنده و اتفاقي اقتباس سينمايي انجام دهيم به جايي نمي رسيم. در واقع بايد مردم را به ديدن فيلم هاي اقتباسي عادت داد."

صمدي كه سال گذشته با "شهرآشوب" در جشنواره فيلم فجر حضور داشت، تاكيد كرد: "متاسفانه مردم به تماشاي فيلم هايي عادت داده شده اند كه داستان ادبي ندارند و صرفاً با يك خط داستاني روايت مي شوند. استفاده از آثار نويسندگان ايراني يا ادبيات كهن داستاني ما به خاطر اعمال اين سليقه و ديدگاه به راحتي گيشه نخواهد داشت. در سال هاي اخير برخي كتاب ها به چاپ هاي چندم با شمارگان بسيار بالا رسيده اند كه مي توانند سهم بيشتري براي تبديل شدن به فيلم داشته باشند."

سازنده "دمرل" در ادامه افزود: "سوق دادن مردم به ديدن فيلم هايي كه بر اساس برخي آثار ادبي ساخته مي‌شوند ميسر نيست مگر با حمايت هاي بخش دولتي. چون تهيه كننده خصوصي كمتر سراغ چنين آثاري مي رود. بايد سازمان هاي دولتي سينمايي در مبالغي كه صرف خريد آثار ادبي از نويسندگان مي كنند تجديد نظر كنند. با اين رقم هاي پائين كه بخش دولتي براي خريد آثار ادبي به نويسندگان مي دهد، هيچ نويسنده اي حاضر نمي شود از اثرش اقتباس سينمايي شود."

صمدي تاكيد كرد: "پرداختن به ادبيات در مجموع يك شوق و اشتياق را در نويسندگان به وجود مي آورد كه بيشتر كار كنند و در عين حال آثار بيشتر تصويري بنويسند و تعامل درستي با سينما و تلويزيون برقرار كنند. سينما براي بهبود كيفيت آثارش نيازمند قصه و داستان خوب است. استفاده مكرر از داستان هاي عشق و عاشقي تكراري و جوان پسند ديگر از فرط تكرار به كليشه تبديل شده و براي سينما راهگشا نيست. رويكرد به ادبيات معاصر و كهن مي تواند باعث زندگي و نشاط و طراوت در فيلم ها و از سوي ديگر تمايل مردم به خواندن كتاب شود."