ارتباط صنعت و دانشگاه از اهداف سازمان بسيج اساتيد است / بسيج اساتيد به دنبال تعامل بيشتر با دولت است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر علي اصغر زارعي - رئيس سازمان بسيج اساتيد عصر ديروز در محل ساختمان بسيج اساتيد در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: بسياري از مديران صنعتي كمتر به توانمندي هاي علمي توجه مي كنند و از آن غفلت كرده اند كه وظيفه ما است تا با يك روحيه بسيجي اقدام به شكل دهي حركتي در راستاي همگرا شدن صنعت و دانشگاه كنيم كه بسيج اساتيد در اين زمينه توفيقاتي داشته است.

وي اضافه كرد: دولت داراي روحيه بسيجي است و سازمان بسيج اساتيد كمك به دولت را وظيفه خود مي داند ولي بسيج اساتيد يك سازمان دولتي نيست و اگر نقطه ضعفي مشاهده شود به دولت يادآوري مي كنيم تا دولت در برنامه هايش موفق باشد و انتظارات جامعه را برآورده كند.

سردار زارعي با بيان اينكه يكي از توفيقات دولت حركت در عرصه تغيير رويكردها در مسائل فرهنگي، اقتصادي و سياسي است، اظهار داشت: تغيير يك جريان به انرژي زيادي نياز دارد و با اين حال دولت توانسته كه رويكردها و مناسبات دولت با مردم و مردم با دولت را تغيير دهد. تصميم سازي ها متفاوت شده است و از آنجايي كه دولت تلاشگر است و نخبگان و بزرگان جامعه نيز به دولت كمك مي كنند دولت در اهداف خود موفق خواهد شد.

مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد: بسيج اساتيد به دنبال تعامل بيشتر با دولت است.