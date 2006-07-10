ششمين همايش جهاني خانواده ها در مكزيك برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كاتوليك، همايش جهاني خانواده ها رويدادي است كه هر سه سال يكبار از سوي شخص پاپ برگزار مي شود.
روز گذشته پنجمين همايش جهاني خانواده ها پس از برگزاري مراسم عشاي رباني پاپ در شهر والنسياي اسپانيا خاتمه يافت.
بنديكت شانزدهم ضمن ابراز قدرداني از مردم مكزيك، اشتياق كاردينال نوربرتو ريورا اسقف اعظم شهر مكزيك را براي برگزاري اين همايش مورد تجليل قرار داد.
خبرگزاري كاتوليك آماده شدن شهر مكزيكوسيتي را براي برگزاري اين همايش بسيار گسترده دانست و يادآور شد: كارهاي بسياري بايد براي برگزاري اين همايش تا سال 2009 در اين شهر صورت گيرد.
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