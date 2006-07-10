با تخلفات برخورد مي كنيم/ هميشه در شكست ها داوران مقصر هستند

محمدرضا مينوكده رئيس كميته داوران فدراسيون جودو با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: قبل ازآنكه دبير فدراسيون به دليل مشغله كاري استفاده دهد چند جلسه به همراه ايشان و مسئولان ليگ برگزار كرد و ضمن بازنگري درآيين نامه ليگ ، تغييرات و جابجايي درآن ايجاد كرديم تا برخي مشكلات كه سالهاي قبل وجود داشته را درسالجاري شاهد نباشيم.

وي در مورد اين تغييرات گفت: برخي خطاها و تخلفات پيش بيني شده و جرائم آن نيز مشخص شد تا به استناد آن در جريان مسابقات بتوانيم تصميم گيري كنيم. سالهاي پيش بايد منتظر تشكيل كميته انضباطي مي شديم و اين امكان داشت مدتي زمان ببرد ولي با اين كار مشكل زمان را از بين برديم. البته جلسه نهايي و تصويب آن به زودي تشكيل خواهد شد.

رئيس كميته داوران جودو در مورد ضعف قضاوتها در ليگ سال هاي قبل گفت: منكربرخي اشتباهات نيستم، اما بايد تاكيد كنم كه داوران ما جزو بهترينهاهستند و سعي در قضاوت هاي خوب دارند اما برخي از مربيان و يا سرپرستان در زمان شكست بهترين راه حل را داور دانسته و تمام مشكلات را از جانب او عنوان مي كنند. به همين دليل براي آنكه حق كسي ضايع نشود قضاوت ها را در صورت رسيدن اعتراض برخلاف قوانين جودو بازنگري مي كنيم و اين كار را تنها در ليگ و فقط براي رفع ابهام انجام مي دهيم.

مينوكده در پايان پيرامون قضاوت برخي مسئولان تيم ها و يا مربيان در ليگ گفت: چنين موضوعي را قبول ندارم. ما قبل از آغاز ليگ، ليست مسئولان و مربيان تيم ها را از سازمان ليگ درخواست مي كنيم و اگر يكي از داوران در بين آنها باشد براي قضاوت ليگ از او استفاده نمي كنيم.