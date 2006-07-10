توليد نوشابه در كشور به 5/2 ميليارد ليتر در سال رسيد

ابراهيم فرهادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره رشد 10 درصدي توليد نوشابه در كشوردرمقايسه با سال گذشته، گفت : هم اكنون توليد نوشابه با 10 درصد رشد درمقايسه با سال گذشته به سالانه 5/2 ميليارد ليتررسيده است .

به گفته وي، ازحدود 5/2 ميليارد ليتر نوشابه توليدي بالغ بر500 ميليون ليتر به كشورهاي عربي (عراق ) و افغانستان صادرمي شود .

فرهادي با مثبت خواندن رشد صادرات نوشابه ايراني ، تاكيد كرد: هم اكنون سهم بالايي از بازارنوشابه كشورهاي عراق و افغانستان در اختيار ايران قرار دارد، به طوري‌كه براساس آمارغيررسمي بيش از 60 تا 70 درصدي نوشابه صادراتي عراق را نوشابه ايران شامل مي شود .

دبير انجمن صنايع نوشابه سازان ايران ، يكي ازعمده ترين مشكلات صنايع نوشابه سازي را بالابودن قيمت شكر اعلام كرد و گفت: درسال گذشته قيمت شكرحدود 50 درصد قيمت مصوب سال 85 افزايش يافت به طوريكه كارخانه هاي توليدي نوشابه مجبور شدند ، علي رغم نرخ مصوب 400 تومان براي هركيلو شكر، محصول مورد نيازخود را كيلويي 650 تومان خريداري كنند .

وي درمورد اقدام دولت درزمينه آزاد سازي قيمت شكر و خروج آن ازسبد حمايتي تصريح كرد: البته اقدام دولت درزمينه آزاد سازي قيمت شكر با تاخير صورت گرفت و اين درحالي است كه علي رغم اقدامات دولت اما هم اكنون كارخانجات توليدي هر كيلو شكر را حدود 580 تا 600 تومان خريداري مي كنند .

فرهادي افزايش ناگهاني قيمت دستمزد كارگران در سال جاري ، سياست انقباضي سيستم بانكي براي دريافت تسهيلات و بروكراسي حاكم بر پرداخت جوايز صادراتي علي رغم وعده هاي داده شده مسئولان را از مشكلات عمده اين صنعت ذكر كرد.