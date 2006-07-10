  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

دبير انجمن صنايع نوشابه ايران در گفتگو با "مهر":

توليد نوشابه در كشور به 5/2 ميليارد ليتر در سال رسيد

توليد نوشابه در كشور به 5/2 ميليارد ليتر در سال رسيد

دبير انجمن صنايع نوشابه ايران گفت: توليد نوشابه در كشور با 10 درصد رشد در مقايسه با سال گذشته به 5/2 ميليارد ليتر رسيد .

ابراهيم فرهادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره رشد 10 درصدي توليد نوشابه در كشوردرمقايسه با سال گذشته، گفت : هم اكنون توليد نوشابه با 10 درصد رشد درمقايسه با سال گذشته به سالانه 5/2 ميليارد ليتررسيده است .

به گفته وي، ازحدود 5/2 ميليارد ليتر نوشابه توليدي بالغ بر500 ميليون ليتر به كشورهاي عربي (عراق ) و افغانستان صادرمي شود .

فرهادي با مثبت خواندن رشد صادرات نوشابه ايراني ، تاكيد كرد: هم اكنون سهم بالايي از بازارنوشابه كشورهاي عراق و افغانستان در اختيار ايران قرار دارد، به طوري‌كه براساس آمارغيررسمي بيش از 60 تا 70 درصدي نوشابه صادراتي عراق را نوشابه ايران شامل مي شود .

دبير انجمن صنايع نوشابه سازان ايران ، يكي ازعمده ترين مشكلات صنايع نوشابه سازي را بالابودن قيمت شكر اعلام كرد و گفت: درسال گذشته قيمت شكرحدود 50 درصد قيمت مصوب سال 85  افزايش يافت به طوريكه كارخانه هاي توليدي نوشابه مجبور شدند ، علي رغم نرخ مصوب  400 تومان براي هركيلو شكر، محصول مورد نيازخود را كيلويي 650 تومان خريداري كنند .

وي درمورد اقدام دولت درزمينه آزاد سازي قيمت شكر و خروج آن ازسبد حمايتي تصريح كرد: البته اقدام دولت درزمينه آزاد سازي قيمت شكر با تاخير صورت گرفت و اين درحالي است كه علي رغم  اقدامات دولت اما هم اكنون كارخانجات توليدي هر كيلو شكر را حدود 580 تا 600 تومان خريداري مي كنند .

فرهادي  افزايش  ناگهاني قيمت دستمزد كارگران  در سال جاري ، سياست انقباضي  سيستم بانكي براي دريافت تسهيلات و بروكراسي حاكم بر پرداخت جوايز صادراتي  علي رغم وعده هاي داده شده مسئولان را از مشكلات  عمده اين صنعت ذكر كرد.

کد مطلب 350785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها