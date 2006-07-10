ساختار تقسيمات استان تهران بايد اصلاح شود/ پيگير تاسيس استان البرز هستيم

رشيد جلالي جعفري كه با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت و گو مي كرد، در خصوص لزوم تاسيس استان جديد البرز كه قرار است به مركزيت شهرستان كرج ايجاد شود، اظهار داشت: ساختار استان تهران يك ساختار 50 ساله است كه ظرفيت تغيير و تحولات 5 دهه به ويژه 2 دهه اخير را ندارد.

وي افزود: از دير باز مناطقي چون دماوند، كرج و شهريار به عنوان تفرجگاههاي تهران و هر يك باغ شهري مصفا با جمعيتي اندك بوده اند كه مشكلات امنيتي و اجتماعي و اقتصادي در آنها قابل قياس با وضعيت امروز نبوده است و در حال حاضر، شهر هايي چون كرج و شهريار كلان شهرهايي محسوب مي شوند كه شرايط گذشته را ندارند.

نماينده كرج كه خود از جمله طراحان اصلي تاسيس استان البرز است، ادامه داد: مسايل مهمي در هر يك از شهرستانهاي حومه تهران بزرگ وجود دارد كه بايد با نگاه ملي به آنها پرداخته شود و نمي توان رسيدگي به آنها را از يك استانداري كه منطقه وسيعي را تحت پوشش دارد، توقع داشت.

جلالي جعفري خاطر نشان كرد: استانداري تهران، محدوده وسيعي از فيروزكوه تا آبيك قزوين و گرمسار تا كندوان و دهها شهر و شهرستان را با بيش از يك ششم جمعيت كل كشور تحت پوشش دارد كه اين محدوده از چند كشور دنيا بزرگ تر است و براي خود يك مديريت مستقل مي طلبد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اين كه "رسيدگي به مشكلات پايتخت، فرصت تمركز بر روي مسايل حاشيه و شهرهاي حومه تهران را از مديران اين كلان شهر گرفته است"، تاكيد كرد : عقل سليم و عدالت محوري و مديريت صحيح حكم مي كند ساختار تقسيمات اين استان، بازبيني و اصلاح شود.

وي متذكر شد: پيش از اين، تنگ نظري برخي مديران و بهره برداري از شهرهاي اقماري براي ساماندهي امور شهر تهران مانع از بررسي ساختار استان تهران بزرگ در تقسيمات كشوري شده بود ولي طي 2 سال گذشته، تلاش هاي بسياري صورت گرفت تا اين موضوع از ابعاد مختلف و در مراكز تصميم گيري مورد توجه قرار گيرد.

نماينده كرج تصريح كرد: اكنون زمينه پرداختن به مساله اصلاح ساختار تهران در مجلس و دولت كاملا فراهم شده و در وزارت كشور جلسات متعددي با نمايندگان ملت برگزار شد و مسئولان عاليرتبه نظام نيز در مقاطع مختلف در اين خصوص ابراز نظر كرده اند.

"رئيس جمهور، اصلاح ساختار تقسيمات كشوري را در تبليغات انتخاباتي خود وعده داده بود و وزير كشور نيز بارها تاكيد كرده است كه پيگير بازبيني و ساماندهي ساختار استان تهران است".

جلالي جعفري كه پيش از اين گفته بود براي تاسيس استان جديدي در غرب استان تهران به نام استان البرز دو نظريه وجود داشت كه يكي معطوف به ارايه طرحي از سوي نمايندگان و ديگري ارايه لايحه اي از سوي دولت بود، گفت: طرح تاسيس استان البرز تقديم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي شده و در نوبت رسيدگي قرار دارد.

وي در خاتمه تاكيد كرد: وزارت كشور موافقت خود را با تاسيس استان مذكور اعلام كرده و نمايندگان نيز با مشكلات كلان شهر تهران و شهرهاي حومه آن آشنا هستند و با راي قاطعانه آنها، حتما استان البرز ايجاد مي شود.