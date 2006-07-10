انگليس سيستم جديد مبارزه با تروريسم را طراحي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، دولتمردان انگليس براي جلوگيري ازهرگونه حملات تروريستي مشابه حادثه متروي لندن كه منجر به كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان اين كشورشد، دست به اتخاذ چنين تصميمي زدند .

اين در حالي است كه كميسيون هاي پارلماني انگليس نيز خواهان در پيش گرفتن سياستهايي براي كاهش اقدامات تهديد آميز شدند .

مقامهاي دولتي انگليس همچنين اعلام كردند : جزئيات بيشتر چگونگي سيستم مبارزه با تروريسم در اولين زمان ممكن پس از تصويب نهايي به اطلاع خواهد رسيد .

"پيتر كلارك" رئيس بخش مبارزه با تروريسم اسكاتلنديارد در اين باره تصريح كرد: لندن همچنان نگران تكرار حوادث مشابه سال گذشته است .

كشورهاي اروپايي از جمله انگليس به بهانه مبارزه با تروريسم، قوانيني تدوين كرده اند كه به گفته مسلمانان، اين قوانين به راحتي آزادي هاي مشروع آنها را نقض مي كند.

اين در حالي است كه مبارزه با تروريسم به يكي از مسائل مهم اروپا تبديل شده است. چندي پيش حدود 1300 كارشناس امنيتي از 65 كشورجهان در برلين گردهم آمده و مسائل مربوط به تروريسم را مورد بررسي قرار دادند .

اتحاديه اروپا از سال 1999 ميلادي در قراردادي اعلام كرد : دولتها و ملتهاي اروپايي بايد از حق مسلم خود درباره تامين مسائل امنيتي برخوردار باشند.

اعضاي اتحاديه اروپا در آن زمان اعلام كردند كه آزادي وامنيت دو اصلي هستند كه نبود آنها هرگز صحيح نيست، رهبران اروپايي اتخاذ سياستهاي دقيق در امور داخلي را از جمله مواردي دانستند كه مي تواند به آنها درمبارزه با تروريسم كمك كند.