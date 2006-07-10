قرائت قرآن بايد مقدمه اي براي فهم معاني آيات الهي باشد

يعقوب جعفري نيا نويسنده و مفسر قرآن كريم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه روخواني قرآن مقدمه اي براي فهم آيات آن است، اظهار داشت: روانخواني و روخواني قرآن نبايد باعث شود كه از معاني قرآني غافل شده و دور بمانيم.

وي با اشاره به اينكه روخواني قرآن لازم و مقدم است، تصريح كرد: روخواني قرآن هدف اصلي نيست، بلكه هدف فهم معاني قرآن و عمل به احكام موجود در آن است، از اين رو در كنار روخواني قرآن بايد به معاني قرآن نيز اهتمام ورزيد.

وي با تأكيد بر اينكه تمامي موارد روخواني، روانخواني، قرائت، تجويد، ترتيل و حفظ قرآن مقدمه اي براي فهم معاني و مباني مهم و اساسي اين كتاب آسماني است، ياد آور شد: فهم قرآن سطوح مختلفي دارد و هر كس متناسب با سطح تفكر خود در زندگي آنها را به كار مي گيرد.

جعفري نيا افزود: اين كتاب برنامه زندگي ما را ارائه داده و در زندگي روزمره نقشي اساسي دارد، بايد دانست احكامي كه در شريعت وجود دارد را مي توان با تقليد از مراجع به كار بست، اما در معارفي ديگر قرآن چون اعتقادات، خداشناسي، معاد و نبوت بايد هر كس به اندازه سطح معلومات و درك خود اقدام و بهره لازم را از آن داشته باشد.

اين نويسنده و مفسر قرآن كريم با اشاره مشكلي به نام فهم نادرست قرآن تأكيد كرد: فهم نادرست و يا تحميل انديشه هاي شخصي در قرآن بسيار خطرناك است، چرا كه منجر به گمراهي مي شود.