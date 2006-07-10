اجماع كشورهاي همسايه درباره تقويت حسن همجواري و كمك به ملت عراق / نقش محوري كشورهاي همسايه در تحقق اهداف نشست تهران

به گزارش خبرگزاري مهر،"شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه" درسخنان خود در نشست وزراي امورخارجه كشورهاي همسايه عراق كه روزگذشته به كار خود پايان داد،ضمن تشكرو قدرداني از ايران به علت برگزاري وميزباني اين نشست اعلام كرد:"اين نشستمان برنقش محوري و مهم وسازنده كشورهاي همسايه عراق براي تحكيم اصول و قواعدي كه اين نشست منطقه اي مهم به علت آن برگزارشد،تاكيد دارد".

وي گفت:"اين نشست با هدف تقويت حسن همجواري و تضيمن برقراري امنيت درمنطقه وهمچنين كمك به ملت عراق براي محقق شدن اهداف اين كشوربراي تشكيل عراقي جديد وامن ويكپارچه كه از آزادي و دمكراسي و قانون مداري برخورداراست، برگزارشد."

وي همچنين بيان كرد:"ما با افتخار،توانايي وقدرت ملت عراق را براي انجام مسئوليات ملي شان و تعهد به اصول وروند سياسي دمكراتيك وهمچنين عزم و اراده قوي آن براي مقابله با پديده تروريسم كه وحدت ملي عراق را با ايجاد تفرقه بين بافت هاي مختلف اجتماعي و قومي هدف قرارمي دهد،پيگيري مي كنيم.



ملتي كه همه سختي ها را با وجود تروريسم پشت مي گذارد.تروريسمي كه اماكن مقدس و همچنين عبادتگاه ها و بيگناهان غيرنظامي را هدف قرار مي دهد و به ديپلمات ها و كساني كه به ملت عراق ياري مي رسانند، حمله مي كند".

وزيرامورخارجه بحرين درادامه افزود:" آقاي رئيس وحضرات وزراي امورخارجه ،عراق امروز مرحله مهمي را درروند سياسي، پس ازانتخابات مجمع ملي و تشكيل دولت دائمي كه همه عراقي ها موافق با تشكيل آن بودند و با اميدواري و اطمينان به سوي آينده اي سرشار از صلح و امنيت و ثبات كه منافع ملي آنان و همچنين فرصت هاي مساوي را براي مشاركت در گفتگوي ملي براي نزديكي ديدگاه ها فراهم مي آورد، چشم دوخته اند.



به همين علت ما ازگام هايي كه دولت جمهوري دوست و برادر عراق براي برقراري آشتي و وفاق ملي براساس گفتگوي بين تمام طرف ها برداشته است،به ويژه طرح آشتي ملي نوري المالكي نخست وزيرعراق،استقبال مي كنيم".

"شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه"خاطر نشان كرد:"ما برحمايت خود ازاقدام اتحاديه عرب با همكاري دولت عراق و تمام گروههاي عراقي براي برگزاري كنفرانس وفاق ملي در آگوست سال 2003 تاكيد مي كنيم وهمچنين تلاش هاي اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان ملل متحد براي حمايت ازطرح آشتي و انجام گفتگو را بسيار با اهميت مي دانيم.



ازهمين جا كشورهاي همسايه عراق را بار ديگر براي ايفاي نقش و انجام مسئوليت ها و پايبندي به تعهداتشان براي حمايت از سرنوشت عراق دوست وبرادر به منظور بازگرداندن اعتماد بين اقشار مختلف يك ملت و تحكيم اركان امنيتي و بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي شهروندان عراقي و همچنين براي بازسازي عراق كه در واقع مسئوليت مشترك بين مسئول اول آن يعني ملت عراق با كشورهاي همسايه و قدرت هاي بين المللي است، دعوت مي كنيم. قدرت هاي بين المللي كه مسئوليت تضمين مرزهاي عراق برعهده آنان است و درواقع اين مسئوليت همگان است".

وزير امورخارجه بحرين در پايان اين سخنان با تشكر و قدرداني از ايران گفت:" از ايران به علت برگزاري اين نشست وهمچنين استقبال گرم مقامهاي ايراني از ميهمانان كه بيانگر اصالت اين كشور اصيل است، صميمانه تشكر و قدرداني مي كنيم".

نهمين اجلاس كشورهاي همسايه عراق ( ايران ، عربستان ، كويت ، تركيه ، سوريه و اردن) كه بحرين و مصر نيز به عنوان ناظر در آن شركت كردند، با صدور بيانيه اي با تاكيد بر ضرورت حمايت از روند سياسي، دولت جديد، كنترل كامل مرزها و جلوگيري از ورود تروريستها ، انتقال كليه مسئوليت ها و اداره امور به عراقي ها، ضرورت حمايت بيشتر جامعه بين المللي از عراق و حمايت از طرح آشتي ملي نوري المالكي به كار خود پايان داد. عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب، اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و اشرف قاضي نماينده كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در عراق از جمله شركت كنندگان در اين اجلاس بودند.