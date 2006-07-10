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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸

هنرمندان مسلمان از دوسالانه نقاشي جهان اسلام استقبال كردند

دبير چهارمين دوسالانه بين‌المللي نقاشي معاصر جهان اسلام از استقبال وسيع هنرمندان مسلمان سراسر جهان از اين همايش بزرگ هنري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا اعلام كرد مهدي حسيني با اشاره به استقبال چشمگير و مشاركت وسيع هنرمندان كشورهاي اسلامي در برگزاري اين دوسالانه گفت: "برنامه ريزي هاي به عمل آمده از پائيز 84 صورت گرفته و هم اكنون كار بررسي آثار توسط هيات انتخاب مطابق زمان و به خوبي انجام  مي شود."

وي با بيان اينكه در اين  دوسالانه همبستگي كشورهاي اسلامي بر محور حفظ و اعتلاء هويت يكپارچه اسلامي و تكيه بر مشتركات فرهنگي، اعتقادي و تمدني زمينه ساز خودآگاهي بيشتر و معرفي باورها، ارزش ها و در يك كلام جهان خود در يك فضاي حرفه اي خواهد بود، تاكيد كرد: "اعتماد بنفسي كه بين جوامع اسلامي در شرف تكوين است روز به روز بيشتر رشد مي كند و از اين طريق مجال عرضه بيشتر مي يابد و اساسا اين دوسالانه ها عرصه اي است تا رشد اين جوامع را در هنر نيز همپاي دانش و فرهنگ نشان دهيم."

وي خاطرنشان كرد: "در بخش آزاد هيچ محدوديتي وجود ندارد و در بخش خيال شرقي نيز منابعي معرفي شده تا هنرمند متكي به يك تعريف و چارچوب خاص نباشد و تفسير، دريافت و برداشت خود را از اين يافته ها با تخيل آزاد و خلاقيت ذهني خويش پيوند زند." چهارمين دوسالانه نقاشي معاصر جهان اسلام آبان ماه سال جاري برگزار مي شود.

کد مطلب 350799

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