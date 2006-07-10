هنرمندان مسلمان از دوسالانه نقاشي جهان اسلام استقبال كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا اعلام كرد مهدي حسيني با اشاره به استقبال چشمگير و مشاركت وسيع هنرمندان كشورهاي اسلامي در برگزاري اين دوسالانه گفت: "برنامه ريزي هاي به عمل آمده از پائيز 84 صورت گرفته و هم اكنون كار بررسي آثار توسط هيات انتخاب مطابق زمان و به خوبي انجام مي شود."

وي با بيان اينكه در اين دوسالانه همبستگي كشورهاي اسلامي بر محور حفظ و اعتلاء هويت يكپارچه اسلامي و تكيه بر مشتركات فرهنگي، اعتقادي و تمدني زمينه ساز خودآگاهي بيشتر و معرفي باورها، ارزش ها و در يك كلام جهان خود در يك فضاي حرفه اي خواهد بود، تاكيد كرد: "اعتماد بنفسي كه بين جوامع اسلامي در شرف تكوين است روز به روز بيشتر رشد مي كند و از اين طريق مجال عرضه بيشتر مي يابد و اساسا اين دوسالانه ها عرصه اي است تا رشد اين جوامع را در هنر نيز همپاي دانش و فرهنگ نشان دهيم."

وي خاطرنشان كرد: "در بخش آزاد هيچ محدوديتي وجود ندارد و در بخش خيال شرقي نيز منابعي معرفي شده تا هنرمند متكي به يك تعريف و چارچوب خاص نباشد و تفسير، دريافت و برداشت خود را از اين يافته ها با تخيل آزاد و خلاقيت ذهني خويش پيوند زند." چهارمين دوسالانه نقاشي معاصر جهان اسلام آبان ماه سال جاري برگزار مي شود.