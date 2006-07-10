قرائت پاسخنامه هاي داوطلبان آزمون سراسري پايان يافت / امكان اعلام نتايج زودتر از موعد مقرر وجود دارد

دكتر "عبدالرسول پورعباس" - رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: در آزمون سراسري امسال جمعا يك ميليون و 647 هزار و 627 داوطلب ورود به دانشگاه ها در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، هنر، علوم تجربي، زبان هاي خارجي و علوم انساني در 375 شهرستان مختلف كشور و 15 كشور خارجي به رقابت پرداختند.

وي افزود: 80 درصد قرائت پاسخنامه ها تا روز گذشته به پايان رسيده بود و امروز قرائت به پايان مي رسد. اگر قرائت ها همخواني لازم را داشته باشند و اختلافي مشاهده نشود امكان اعلام زودتر از موعد مقرر نتايج اوليه آزمون وجود دارد.

رئيس سازمان سنجش گفت: نسبت به سال گذشته جلو هستيم و اميدواريم بتوانيم با سرعت و دقت بيشتر به تصحيح، نمره گذاري و ساختن نمره كل بپردازيم.

وي اضافه كرد: نيمه مرداد ماه زمان اعلام اوليه نتايج آزمون سراسري دانشگاه ها است كه اگر بتوانيم و امكان آن فراهم شود مي توان زودتر از اين زمان نيز نتايج را اعلام كرد.

به گزارش مهر، پس از ارسال پاسخنامه هاي داوطلبان به قرنطينه شماره 2 سازمان سنجش، ماشين هاي علامت خوان پاسخنامه ها را قرائت مي كنند. پاسخنامه توسط اين ماشين ها خوانده مي شود و در حين كار نيز به صورت تصادفي مواردي از سئولات توسط كارشناسان كنترل مي شود تا اشتباهي در خواندن پاسخنامه توسط ماشين صورت نگيرد.

پاسخنامه توسط ماشين شماره يك خوانده مي شود و ماشين شماره 2 نيز روند خواندن پاسخنامه را طي مي كند و سپس ماشين علامت خوان شماره 3 با حساسيت بيشتر فعاليت دو ماشين را مقايسه مي كند و اختلافات بين دو دستگاه قبلي را تشخيص مي دهد.

تمام اين نتايج به صورت نوارهاي مغناطيسي تهيه مي شود. اين نوارها در سه سري تهيه مي شود. يك نسخه در اختيار رئيس سازمان سنجش و در محلي امن قرار مي گيرد. يك نسخه ديگر در مركز حفاظت آزمون و نسخه اي ديگر در خدمات ماشيني دور از دسترس نگهداري مي شود.

پس از اين مرحله تصحيح، نمره گذاري و ساختن نمره كل و ... آغاز مي شود و بر اساس ضوابط كارنامه اوليه و رتبه داوطلب مشخص و صادر مي شود.