نجف دريابندري از يك عمر تجربه ادبي سخن مي گويد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دريابندري سه شب در راديو ميهمان برنامه گفتگو با ادبيات و علاقه مندان آثار داستاني كلاسيك خواهد بود.

او در اين فرصت ضمن صحبت از خود ، زندگي و خاطرات شخصي اش كه عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با ترجمه رمان ها و داستان هاي مطرح جهان بوده است گرايش و علايق خود را به نويسندگاني چون فاكنر، همينگوي، داكتروف، تواين و ... نيز پنهان نكرده و در جاي جاي كلمات خود لحظات درخشان آثاري چون وداع با اسلحه، برف هاي كيليمانجارو، پيرمرد و دريا، گور به گور، گل سرخي براي اميلي و ... را براي مخاطبان شيفته داستان هاي كلاسيك تداعي مي كند.

اين برنامه از سه شنبه بيستم لغايت پنج شنبه بيست و دوم تيرماه ساعت 30/21 گفتگوي محسن حكيم معاني با نجف دريابندري را پخش مي كند.