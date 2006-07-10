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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶

از فردا در راديو

نجف دريابندري از يك عمر تجربه ادبي سخن مي گويد

نجف دريابندري از يك عمر تجربه ادبي سخن مي گويد

نجف دريابندري مترجم نام آشنا از فردا شب با حضور در برنامه گفتگو با ادبيات راديو فرهنگ از تجربيات خود در ترجمه آثار ادبي سخن مي گويد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دريابندري سه شب در راديو ميهمان برنامه گفتگو با ادبيات و علاقه مندان آثار داستاني كلاسيك خواهد بود.

او در اين فرصت ضمن صحبت از خود ، زندگي و خاطرات شخصي اش كه عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با ترجمه رمان ها و داستان هاي مطرح جهان بوده است گرايش و علايق خود را به نويسندگاني چون فاكنر، همينگوي، داكتروف، تواين و ... نيز پنهان نكرده و در جاي جاي كلمات خود لحظات درخشان آثاري چون وداع با اسلحه، برف هاي كيليمانجارو، پيرمرد و دريا، گور به گور، گل سرخي براي اميلي و ... را براي مخاطبان شيفته داستان هاي كلاسيك تداعي مي كند.

اين برنامه از سه شنبه بيستم لغايت پنج شنبه بيست و دوم تيرماه ساعت 30/21 گفتگوي محسن حكيم معاني با نجف دريابندري را پخش مي كند.

کد مطلب 350804

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