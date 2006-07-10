ديدار لاريجاني با نخست وزير ايتاليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان،"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ديدار امروز خود با " رومانو پرودي " نخست وزير و " ماسيمو دالما " وزير امورخارجه ايتاليا درباره پرونده هسته اي ايران و بسته پيشنهادي غرب يه اين كشور به بحث و گفتگو مي نشيند .

بررسي مناسبات دوجانبه نيز از ديگر موضوعاتي است كه لاريجاني در ديدار با مقامات ايتاليا به آن مي پردازد .

اين در حالي است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز شنبه با "ميشلين كالمي ري " وزير امور خارجه سوئيس كه كشورش در حال حاضر نقش حافظ منافع آمريكا را در ايران بر عهده دارد، ديدار كرد .

با توجه به ارسال بسته مشوق هاي پيشنهادي غرب وتعجيل آنها براي دريافت پاسخ به ويژه آمريكا كه از ايران خواسته اند تا 12 ماه جولاي به اين پيشنهادها پاسخ دهد. ايران نيزاقداماتي را درسرلوحه ديپلماسي خود قرارداده، اما درعين حال اعلام كرد كه پاسخ رسمي خود را درماه آگوست (31 مرداد ) ارائه خواهد داد. پنج كشور دارنده حق وتو و آلمان به ايران در ازاي توقف برنامه غني سازي ايران پيشنهادهاي هسته اي ارائه دادند .