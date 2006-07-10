  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

امروز در رم انجام مي شود ؛

ديدار لاريجاني با نخست وزير ايتاليا

ديدار لاريجاني با نخست وزير ايتاليا

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ديدار امروز خود با نخست وزير ايتاليا درباره موضوع هسته اي اين كشور به گفتگو مي پردازد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان،"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ديدار امروز خود با " رومانو پرودي " نخست وزير و " ماسيمو دالما " وزير امورخارجه ايتاليا درباره پرونده هسته اي ايران و بسته پيشنهادي غرب يه اين كشور به بحث و گفتگو مي نشيند .

بررسي مناسبات دوجانبه نيز از ديگر موضوعاتي است كه لاريجاني در ديدار با مقامات ايتاليا به آن مي پردازد .

اين در حالي است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز شنبه با "ميشلين كالمي ري " وزير امور خارجه سوئيس كه كشورش در حال حاضر نقش حافظ منافع آمريكا را در ايران بر عهده دارد، ديدار كرد .

با توجه به ارسال بسته مشوق هاي پيشنهادي غرب وتعجيل آنها براي دريافت پاسخ به ويژه آمريكا كه از ايران خواسته اند تا 12 ماه جولاي به اين پيشنهادها پاسخ دهد. ايران نيزاقداماتي را درسرلوحه ديپلماسي خود قرارداده، اما درعين حال اعلام كرد كه پاسخ رسمي خود را درماه آگوست (31 مرداد ) ارائه خواهد داد. پنج كشور دارنده حق وتو و آلمان به ايران در ازاي توقف برنامه غني سازي ايران پيشنهادهاي هسته اي ارائه دادند . 

کد مطلب 350806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها