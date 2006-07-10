گروه موسيقي "ژيوار" در سنندج كنسرت برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، گروه موسيقي بانوان ژيوار در روزهاي 22،21،20،19تير ماه در مجتمع فرهنگي هنري فجر سنندج براي بانوان به اجراي برنامه مي پردازد .

اين كنسرت در سه بخش برگزار خواهد شد كه در بخش نخست قطعاتي از موسيقي فولكلور كردستان به جرا در مي آيد .

در دومين بخش اين كنسرت كه به اجراي موسيقي مقامي - عرفاني اختصاص دارد، علاوه بر تكنوازي تنبور توسط "آهو ايراني" مقام هايي مانند ساروخاني ، قطار و الله ويسي و دو تصنيف نيز اجرا مي شود .

اجراي قطعاتي در دستگاه سه گاه پايان بخش اين كنسرت خواهد بد كه طي آن قطعه زنگ شتر ساخته ابوالحسن صبا، تصنيف هاي شمع و پروانه ، من از روز ازل و از غم عشق تو و چند آواز به اجرا در مي آيد.

ژيوار شيخ الاسلامي (مدير گروه و آوا)گلنوش ملايري( تنظيم و نوازنده سنتور)مريم مشهدي خدابخش (تنظيم ،عود و سه تار)مينو اصحابي (كمانچه) نيره علي اصغري (تنبك)سارااحمدي (دف) اعضاي گروه ژيوار را تشكيل مي دهند .

اين كنسرت با همكاري سازمان بهزيستي ، شهرداري و جمعيت هلال احمر سنندج برگزار مي شود .