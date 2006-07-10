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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

گروه موسيقي "ژيوار" در سنندج كنسرت برگزار مي كند

گروه موسيقي "ژيوار" در روزهاي 19 تا 22 تيرماه كنسرت ويژه بانوان برگزار مي كند .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، گروه موسيقي بانوان ژيوار در روزهاي 22،21،20،19تير ماه در مجتمع فرهنگي هنري فجر سنندج براي بانوان به اجراي برنامه مي پردازد .

اين كنسرت در سه بخش برگزار خواهد شد كه در بخش نخست قطعاتي از موسيقي فولكلور كردستان به جرا در مي آيد .

در دومين بخش اين كنسرت كه به اجراي موسيقي مقامي - عرفاني اختصاص دارد، علاوه بر تكنوازي تنبور توسط "آهو ايراني" مقام هايي مانند ساروخاني ، قطار و الله ويسي و دو تصنيف نيز اجرا مي شود .

اجراي قطعاتي در دستگاه سه گاه پايان بخش اين كنسرت خواهد بد كه طي آن قطعه زنگ شتر ساخته ابوالحسن صبا، تصنيف هاي  شمع و پروانه ، من از روز ازل  و از غم عشق تو و چند آواز به اجرا در مي آيد.

ژيوار شيخ الاسلامي (مدير گروه و آوا)گلنوش ملايري( تنظيم و نوازنده سنتور)مريم مشهدي خدابخش (تنظيم ،عود و سه تار)مينو اصحابي (كمانچه) نيره علي اصغري (تنبك)سارااحمدي (دف) اعضاي گروه ژيوار را تشكيل مي دهند .

 اين كنسرت با همكاري سازمان بهزيستي ، شهرداري و جمعيت هلال احمر سنندج برگزار مي شود . 

کد مطلب 350807

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