مصطفوي بايد در تصميم گيري هايش تجديد نظر كند/ با اين برنامه ريزي به هيچ جا نمي رسيم

رسول كربكندي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: براي من آرزو شده كه يك فدراسيون فوتبال پيدا شود و برنامه يك ساله ارائه كند. اگر ما مي خواهيم موفق باشيم بايد برنامه هايمان ضمانت اجرايي داشته باشند.ما سه هفته است كه تمرينات فشرده برگزار مي كنيم آن وقت مسوولان فدراسيون مي گويند بازي ها يك ماه عقب افتاده است. در حال حاضر بازيكنان ما دچار بي انگيزگي شده اند و در نهايت به كارمان لطمه وارد مي شود.

سرمربي ذوب آهن تصريح كرد: اگر ما در رقابت هاي جام جهاني موفق نمي شويم دليلي ندارد جز برنامه ريزي هاي اشتباهي كه هرگز در فوتبال ما ضمانت اجرايي نداشته است.من به شما قول مي دهم ليگ امسال آبستن اتفاقاتي از اين دست است و حتي شايد ليگ را هم 18 تيمي كنند. در فدراسيون آقاي مصطفوي روابط حاكم است و به نظر من چنانچه ايشان بخواهد روند گذشته خود را پي بگيرد و در رفتارش تجديد نظر نكند، فوتبال ما رو به وخامت مي گذارد.

وي تصريح كرد: من در فدراسيون دادكان به خاطر اينكه حرف هايم را صراحتا زدم بيشترين جريمه را متحمل شدم و از آنجا كه دلم براي ورزش مملكتم مي سوزد بازهم كوتاه نمي آيم و اشكالات را مي گويم. ما از ارائه عادي ترين برنامه ها عاجز هستيم و آن وقت به عنوان مثال مي خواهيم در جام جهاني قهرمان هم بشويم. فوتبال ما بدون دادكان و مصطفوي و كربكندي مي چرخد منتهي مهم اين است كه چگونه مي چرخد.



كربكندي گفت: فدراسيون مصطفوي در گذشته نسبت به فدراسيون دادكان دخالت بيشتري در امور تيم ها مي كرد و مسائل حاشيه اي بيشتري داشت. خوب است اگر ما دادكان را به علت ناكارآمدي برمي داريم يك آدم قوي تر را جاي او بگذاريم. كميته اجرايي فدراسيون فوتبال بارها تاكيد كرده بود رقابت هاي ليگ در تاريخ 17 مرداد ماه برگزار مي شد اما خيلي راحت از حرف خود برگشت بي آنكه توجهي به خواست ما داشته باشد.

وي گفت : فوتبال ما با رفتن يكي و آمدن ديگري درست نمي شود و تا وقتي كه تحمل شكست نداشته باشيم آش همين است و كاسه همين.در اينجا با دوشكست همه عوض مي شوند و نفرات جديد سركار مي آيند و اين روند چندين و چندسال است كه ادامه دارد و گريبانگير ورزشمان است.

كربكندي در پايان گفت : تعويق رقابت هاي ليگ فقط به نفع تيم هايي شد كه تمرينات خود را دير شروع كردند و ما كه از سه هفته قبل به طور فشرده كار خود را آغاز كرده ايم متضرر شده ايم. اميدوارم مسوولان جديد فدراسيون با درس عبرت از گذشته ، به جاي پسرفت به پيشرفت فوتبال ما بينديشند.