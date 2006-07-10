وزارت دفاع و نيروي انتظامي موافقتنامه همكاري امضاء كردند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اين توافقنامه كه صبح امروز به امضاء سردار مصطفي محمد نجار وزير دفاع و سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي رسيد، شركت صنايع الكترونيك ايران وابسته به وزارت دفاع در چارچوب برنامه پنجساله چهارم متعهد گرديد نيازمنديهاي مخابراتي، الكترونيكي، رايانه اي و سيستمي نيروي انتظامي را طراحي، توليد و تامين نمايد.

وزير دفاع پس از امضاي اين توافقنامه اظهار داشت: افزايش ضريب امنيت در كشور از راهبردهاي اصلي نظام و از نكات مورد اهتمام و تاكيد ويژه فرمانده معظم كل قوا است و وزارت دفاع در همين راستا همه توان و ظرفيت خود را براي تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فعال كرده است.

سردار نجار امنيت پايدار را زمينه ساز توسعه پايدار توصيف و تاكيد كرد سرمايه گذاري در اين بخش تحرك، پويايي و رونق اقتصادي در ساير بخش ها را موجب مي شود.

وي توسعه مراقبت هاي الكترونيك را از برنامه هاي مهم وزارت دفاع براي تقويت نيروي انتظامي ذكر كرد و افزود: اميدواريم با تجهيز ناجا به سيستم هاي جديد و شبكه هاي مدرن مخابراتي، الكترونيكي و كنترل و مراقبت هاي الكترونيكي در جاده ها، شهرها، مرزها و سواحل كشورمان ضريب امنيت در كشور بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد.

وزير دفاع از "صا ايران" بعنوان پشتوانه بسيار قوي علمي، فني كشور در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات ياد كرد و افزود: امروز متخصصان صنايع الكترونيك وزارت دفاع قادرند كليه نيازمنديهاي الكترونيكي، مخابراتي كشور در بخش هاي نظامي و غير نظامي را منطبق با استانداردهاي جهاني طراحي و توليد نمايند.