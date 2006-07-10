دستگيري روزانه 100 معتاد در تهران / استقرار گشت هاي ضربت در نقاط آسيب پذير

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: جمع آوري معتادان در راستاي گسترده تر شدن طرح افزايش امنيت اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گرفته ، به گونه اي كه در حال حاضر روزانه در حدود 100 معتاد از سطح شهر تهران جمع آوري مي شوند.

وي با بيان اينكه معتادان جمع آوري شده از سطح شهر جهت نگهداري به مركز شفق ارجاع داده مي شوند، گفت: روزانه 30 معتاد كه فقط اعتياد به مواد مخدر دارند به مركز نگهداري معتادان ارجاع داده مي شوند و مابقي به عنوان مجرم برخورد قضائي صورت مي گيرد.

سالاركيا تصريح كرد: طرح افزايش امنيت اجتماعي با قوت در حال ادامه است و بررسي ها نشان مي دهد تا حد بسياري در كاهش جرائم در جامعه تاثير گذار بوده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها همچنين به فعاليت گشت هاي ضرت نيروي انتظامي در راستاي اجراي اين طرح اشاره كرد و افزود: گشت هاي ضرت نيروي انتظامي در نقاط آسيب پذير مستقر شده اند و به طور جد با تخلفات برخورد مي كنند.