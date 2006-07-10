محسني نسب در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش در عرصه كارگرداني گفت: "قصد ساخت فيلم - مجموعه "بهشتي براي تو مي سازم" را دارم كه اثري ملودرام و خانوادگي درباره مسائل بين زن و شوهرهاست و فيلم مستقلي كه از اين مجموعه توليد مي شود "قاعده بازي" نام دارد."

وي تاكيد كرد: "در حال حاضر مشغول كارهاي پيش توليد فيلم هستم و فيلمبرداري از اوايل مردادماه در تهران و اروميه انجام مي شود. داستان "قاعده بازي" در يك دفتر وكالت كه توسط زن و شوهر وكيلي اداره مي شود اتفاق مي افتد. ماجراها و پرونده هاي متعددي در خصوص دعواي زن و شوهرها مطرح و برخي از اين پرونده ها به طلاق منجر مي شود."

از جمله عوامل "قاعده بازي" مي توان به مدير فيلمبرداري: فرشاد گل سفيدي، برنامه ريز و دستيار كارگردان: حميد طالقاني، صدابردار: عليرضا كلانتري، گريم: علي محسني نسب، موسيقي: مهرداد جنابي، طراح صحنه و لباس: راضيه فلاح، مدير توليد: سعيد صفايي، بازيگران: سيدرضا حبيبي، حميد طالقاني، فرحناز منافي ظاهر، مجيد حاجيزاده و تهيه كننده: سيدرضا حبيبي اشاره كرد.