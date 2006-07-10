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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۶

"قاعده بازي" محسني‌نسب اوايل مرداد كليد مي‌خورد

"قاعده بازي" يك ملودرام خانوادگي به كارگرداني محسن محسني‌نسب است كه از اوايل مرداد در تهران كليد مي‌خورد.

محسني نسب در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش در عرصه كارگرداني گفت: "قصد ساخت فيلم - مجموعه "بهشتي براي تو مي سازم" را دارم كه اثري ملودرام و خانوادگي درباره مسائل بين زن و شوهرهاست و فيلم مستقلي كه از اين مجموعه توليد مي شود "قاعده بازي" نام دارد."

وي تاكيد كرد: "در حال حاضر مشغول كارهاي پيش توليد فيلم هستم و فيلمبرداري از اوايل مردادماه در تهران و اروميه انجام مي شود. داستان "قاعده بازي" در يك دفتر وكالت كه توسط زن و شوهر وكيلي اداره مي شود اتفاق مي افتد. ماجراها و پرونده هاي متعددي در خصوص دعواي زن و شوهرها مطرح و برخي از اين پرونده ها به طلاق منجر مي شود."

از جمله عوامل "قاعده بازي" مي توان به مدير فيلمبرداري: فرشاد گل سفيدي، برنامه ريز و دستيار كارگردان: حميد طالقاني، صدابردار: عليرضا كلانتري، گريم: علي محسني نسب، موسيقي: مهرداد جنابي، طراح صحنه و لباس: راضيه فلاح، مدير توليد: سعيد صفايي، بازيگران: سيدرضا حبيبي، حميد طالقاني، فرحناز منافي ظاهر، مجيد حاجيزاده و تهيه كننده: سيدرضا حبيبي اشاره كرد.

کد مطلب 350815

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