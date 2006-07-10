نگراني اتحاديه اروپا از اوضاع فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان، فنلاند كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد با انتشار بيانيه اي تصريح كرد : اتحاديه اروپا به شدت نگران اوضاع وخيم غزه بوده و از اسرائيل مي خواهد تا زمينه لازم را براي ارائه كمك هاي لازم به فلسطينيان فراهم كند.

اتحاديه اروپا همچنين خواستار بازگشايي مرزهاي رفح و كارني شد .

درگيريهاي اخير غزه از زمان ربوده شدن يك نظامي اسرائيلي آغاز شد .

نظاميان اسرائيلي از 28 ژوئن بارها با حمله هوايي و گلوله باران نوار غزه ، تاسيسات زيربنايي اين منطقه را نابود و دهها فلسطيني را به شهادت رساندند.

ازسوي ديگر "كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل متحد نيز هم اكنون سرگرم ديدار رسمي از برلين است، در بيانيه اي كه از سوي سخنگويش منتشر شد، اظهار داشت :" وي بسيار نگران وضعيت خطرناك اراضي فلسطين است".

وي در اين بيانيه خاطرنشان كرد:"من خواهان اقدام فوري براي كاهش وضعيت هولناك انساني در جامعه غيرنظامي فلسطين هستم".

دبيركل سازمان ملل متحد به حملات هوايي اسرائيل به تنها نيروگاه برق غزه كه تاثير ژرفي بر بيمارستان هاي غزه ، آسياب ها و سيستم هاي آبرساني و فاضلاب داشته است، اشاره كرد.