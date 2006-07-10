شوراي يهوديان آلمان خواستار تدريس اسلام در مدارس شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، روزنامه آلماني زبان نت سايتونگ طي يك گفتگو با شارلوته كنوبلوخ رئيس شوراي يهوديان آلمان نوشته است اين شورا تدريس اسلام در مدارس كشور را گامي مثبت مي داند.

كنوبلوخ همچنين بر ضرورت توجه سياستمداران آلمان براي وفاداري به وعده هاي اوليه و پيش از انتخابات خود از جمله تدريس اسلام در مدراس تأكيد كرد.

وي گفت: بايد طرحهاي تدريس اسلام در مدراس آلمان عملي شود، اگر اسلام حقيقي به كودكان مسلمان آموزش داده شود در آن صورت خطر رشد افراط گرايي از ميان خواهد رفت.

