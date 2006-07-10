سه نفر اول هر رشته در المپياد دانشجويي از سربازي معاف مي شوند / 15 نفر اول بدون آزمون وارد كارشناسي ارشد مي شوند



نهمين المپياد دانشجويي كشور - دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر " حسين پوركاظمي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دوره نهايي يازدهمين المپياد دانشجويي كشور روز سه شنبه 4 بعد از ظهر با حضور 435 شركت كننده در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار مي شود. در اين دوره شركت كنندگان در 16 رشته دانشگاهي به رقابت با يكديگر مي پردازند.

وي اظهار داشت: شركت كنندگان در دوره نهايي المپياد دانشجويي از دو طريق كنكور سراسري كارشناسي ارشد و مسابقات برگزار شده ارديبهشت ماه در 42 دانشگاه كشور به اين مرحله راه مي يابند. در كنكور سراسري 15 نفر اول هر رشته و در مسابقات نيز نفرات برتر انتخاب شده در مرحله نهايي المپياد به رقابت با يكديگر مي پردازند.

دبير كميته اجرايي المپياد دانشجويي گفت: در اين دوره از المپياد دانشجويي 210 دانشجوي پسر و 125 دانشجوي پسر شركت مي كنند.

وي اضافه كرد: دانشجويان در رشته هاي فيزيك، شيمي، رياضي، آمار و زيست شناسي از گروه علوم پايه، مهندسي كشاورزي با گرايش اصلاح نباتات و زارعت، حقوق، ادبيات و علوم اقتصادي از گروه علوم انساني، مهندس برق، مهندسي شيمي، كامپيوتر، مكانيك و عمران از گروه مهندسي و رشته طراحي صنعتي از گروه هنر با يكديگر رقابت مي كنند.

معاون آموزش و پذيرش سازمان سنجش ادامه داد: رشته رياضي به صورت بين المللي برگزار مي شود و تا كنون از كشورهاي آلمان و ارمنستان در اين رشته به المپياد دانشجويي امسال ملحق مي شوند. در حال حاضر سازمان سنجش منتظر ملحق شدن كشورهاي عمان، بحرين، پاكستان، تاجيكستان، ازبكستان، آذربايجان و اوكراين به اين المپياد است.

وي گفت: به دليل شركت كشورهاي خارجي در رشته رياضي نتايج آزمون اين رشته در روز جمعه 23تيرماه و بقيه رشته ها شهريور ماه اعلام مي شود.