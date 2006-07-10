اين بار صندلي هاي خالي در اقليت بودند

مراسم اختتاميه جشنواره داستانهاي كوتاه ( يك صفحه اي ) و خاطره نويسي " در محضر يار " را برپا كرده اند ، آخرين بار كه راه خبرنگار مهر به تالار فجر فرهنگسراي انقلاب افتاده بود ، در همين تالار شمع عروج بانوي بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و تنهايي مولايمان علي (ع) را برافروخته بودند با حضور چهره هايي چون : " علي موسوي گرمارودي " ، اديب كم نظيري كه نامش را با " خط خون " در ديباچه شقايق فام شعر شيعه جاي داد ، " مشفق كاشاني " كه از مهدي اخوان ثالث گرفته تا سهراب سپهري و ديگر شاعران نامي اين سرزمين - بنا به گفته ها و نوشته هاي خودشان - از نفس و كلامش بهره گرفته اند .

فرهنگسرايي در مجاورت برج هاي سر به فلك كشيده بزگراه شهيد " نواب صفوي " با نسيمي كه عليرغم گرمي اش ، باز هم وزيدن را از شهر دريغ نمي كند . همسايگي با مردمي كه هر كدام به اندازه يك دريچه گشوده به بزرگراه ، شهر را مي بينند ، هياهو ، گرما ، خرابي آسانسور و همه مشكلاتي كه سوغات نه چندان شيرين سكني در اين برج هاست ... ، القصه اينكه همه اينها از ديد مسئول فرهنگي منطقه و مدير فرهنگسراي انقلاب پنهان نيست ، چرا كه دقايقي قبل از شروع مراسم ، مي گويد : " اينكه اينجا ( فرهنگسرا ) بنشينيم و منتظر باشيم كه مردم بيايند چندان پذيرفته نيست ، ما هم بايد به ديدار مردم برويم ... " و بعد ، خبري جالب پشت بند آن كه : " به زودي در هر يك از برج هاي مسكوني نواب ، يك دفتر ارتباط مردمي ايجاد مي كنيم با هدف عرضه محصولات فرهنگي و امانت دادن " كتاب " به ساكنان براي مطالعه و ... " .



دكتر محمد رضا جمالي ، هرچند ازدشواري چنين كار بزرگي بي اطلاع نيست ، اما تعمق كارشناسي در اين موضوع كه در حوزه فرهنگ شهروندي جاي مي گيرد ، به او و همكارانش اميدواري بخشيده است . باشد كه اين داد و ستد فرهنگي در منطقه اي از مناطق تهران كه جوان و نوجوان بسياري را در خود پذيرفته ، تحولي فرهنگي و اجتماعي را صورت بدهد ، راستي چرا بايد تعداد مكانهاي عرضه كننده " قليان " و ... ، افزون بر تعداد محيط هاي فرهنگي باشند ...؟



قرائت آياتي چند از كلام الله قرآن مجيد ، صفاي محسوسي به مراسم مي بخشد ، آن هم در آغاز مراسم . بعد هم كوروس احمدي شاعر سختكوش و سامان دهنده برنامه هاي ادبي فرهنگسراي انقلاب و پيشتر ، چند فرهنگسراي ديگر ، گزارشي از روند شكل گيري جشنواره به جمع ارائه مي كند .



استقبال مردمي از اختتاميه جشنواره اي فرهنگي - ادبي در اين نقطه از شهر ، شايد اولين موضوعي باشد كه ذهن را به خود مشغول كند ، اينكه واقعا در جامعه ما كمتر " كتاب " خوانده مي شود ، صحيح . و آن كه به تبع آن روزنامه و مجله و فصلنامه هم حال و روز بهتري از منظر جذب مخاطب ندارند ، قبول ؛ اما در اين حقيقت نيز كه هر وقت آستين ها براي كاري جدي در عرصه فرهنگ بالا زده شود ، غول بدهيبت نوميدي و اتلاف فرصت از صحنه مي گريزد ، در منظر خرد جمعي هيچ ترديدي نيست ، نمونه روشنش همين مراسم . يك پوستر هم چاپ نكرده اند ، فقط يك روزنامه خبري كوتاه درج كرده ... ، كه با نظريه پذيرفته شده كتاب نخواني و روزنامه نخواني در عصر حاضر ، حرف ديگري باقي نمي ماند ، پس اين همه علاقه مند به ادبيات و كتاب و داستان و خاطره داريم ؟ با در نظر گرفتن اينكه فقط دوازده نفر از حاضران ( نويسندگان برگزيده ) در تالار مي خواهند هديه بگيرند ، اين احتمال را هم رد مي كني كه بهانه حضور اغلب حاضران در اين جمع ، دريافت جايزه است و ...



تالاري كه حدودا دويست صندلي را در خود جاي داده ، حالا فقط چيزي نزديك به چهل - پنجاه صندلي خالي دارد ، در دوره اي كه معمولا گردهم آيي هاي تخصصي ، ادبي و نشست هاي نقد كتاب و ... با مساله اي به نام بحران مخاطب مواجه هستند ، جاي اميدواري است كه با انجام فعاليت هاي تاثيرگذار ؛ باز هم به آن گذشته پربار فرهنگي - تاريخي بازگرديم ...



كاميار اسماعيلي ؛ مجري نام آشناي صدا و سيما اداره برنامه را بر عهده دارد ، سخنانش را با يادكرد از " فكر " و " قلم " آغاز مي كند ، قلمي كه آفريدگار بي همتاي جهان آفرينش به آن سوگند ياد فرموده ، قلمي كه در مناسبات و تعاملات امروز و هر روز جهان نقشي برجسته و تعيين كننده دارد .

نگارش داستانهاي كوتاه يك صفحه اي درباره حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي و نقل مكتوب خاطراتي از حضرت آيت الله خامنه اي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي انگيزه اي روشن براي به حركت در آمدن قلم هايي جوان شده است ، گذشته از اينكه چنين جشنواره اي عنواني زيبا و هدفي بزرگ را در پي دارد ، ضرورت توجه به قالب فراموش شده و ادبي " خاطره نگاري " را در جامعه ما يادآوري مي كند ، نه تنها در سطح جامعه ، بلكه در ميدان حرفه اي ادبيات هم بازار خاطره نگاري و سفرنامه نويسي و ... رونق چنداني ندارد ، از اين رو معدود نوشته هايي كه گاه در پوشش خاطرات سفر در تعدادي از نشريات درج مي شود ، خوش درخشيده و خودنمايي مي كنند كه اين مساله به دليل عدم رويكرد جدي نسلهاي جديد به اين قالب هاي زنده ادبي يعني : " خاطره نويسي " و " سفرنامه نويسي " است .



" دو ايده در برپايي جشنواره داستانهاي كوتاه ( يك صفحه اي ) و خاطره نويسي " در محضر يار " دنبال شده ، ايده اول تلاش در جهت ارائه و عرضه بخشي از فرهنگ و ميراث معنوي در قالب هنر و ادبيات به مخاطبان است چرا كه آثاري در تاريخ ماندگار مي شوند كه لباس فاخر هنر بر آنها پوشانده شود ، ايده دوم نيز تاكيد علمي بر كوتاه گويي و مختصرنويسي به عنوان يك فن و اصل در جهان امروز است ، زيرا اصولا كوتاه نويسي نوعي هنر به شمار مي رود و ... " .



بخش هايي از سخنان دكتر محمد رضا جمالي ، مدير فرهنگسراي انقلاب و از بانيان جشنواره ؛ در بخش ديگري از حرف هايش ، استقبال قابل توجه اهل قلم كشور به ويژه چهره هاي نوقلم از استانها و شهرستانهاي مختلف كشور را يادآوري مي سازد ، جشنواره اي كه نفرات ممتاز آن از اول تا سوم تنديس و لوح و نيم سكه مي گيرند و شش نفر بعد ربع سكه ؛ شايد خواسته اند اين نكته تلويحا يادآوري شود كه : با هزينه هاي اندك و با جلوگيري از ريخت و پاش هاي معمول نيز مي توان به اهل قلم انگيزه داد ، انگيزه اي كه بيش از آنكه توام با يك مشوق مادي در مقابل اهل قلم ، قد علم كند ، ارزش و ماهيت معنوي و اصيل كار تفكر و تاليف را به ايشان بازگونمايد ... ، جشنواره اي كه كمبود امكانات مادي حتي مانع از آن شده است تا بتواند علاقه مندان شهرستاني را براي يك روز در تهران گرد آورد ... ، در حالي كه جشنواره هايي - نه با اين ضرورت فرهنگي و هدف متين - اما تحت حمايت همين سازمان فرهنگي هنري ، هزينه هايي بالاي ده - پانزده ميليون را در طول سال به خود اختصاص مي دهند با خروجي هايي كه بعدها به خاطر مسائل حاشيه اي در كار ، بي عدالتي در داوريها ، تحركات مافيايي موجود و ... ، در جهت نفي و نقد جدي بر مي آيند و - حق هم دارند - كه نمونه هاي بسياري از آنها در مطبوعات و محافل فرهنگي كشور گفته و شنيده شده است .



در ادامه برنامه يك گروه هنري به اجراي قطعاتي از موسيقي سنتي مي پردازد كه به علت استفاده از اشعار منسجم قدماي شعر كلاسيك ايران ( مولوي و حافظ و .. ) حال و هوايي عرفاني به محفل مي بخشد ، جمع هم از اين رخداد استقبال مي كند .



نوبت به قباد سوماري - شاعر و فرزند شهيد مي رسد تا به نمايندگي از هيات داوران بيانيه علمي جشنواره را بخواند ، بيانيه اي كه در آن بر اهميت داستان نويسي به عنوان پيشينه اي به قدمت تاريخ انسان تاكيد شده است .



در بخش داستان ، مه لقا شعباني ، توران زائرنيا ، هايده گودرزي ، صفورا ملايي ، مينو فضلي نژاد و اصغر استاد حسن معمار ، به ترتيب به عنوان نفرات اول تا ششم هداياي خود را دريافت مي كنند و در بخش خاطره نيز ، حميد هنرجو ، فرحناز افراز ، كامران شرفشاهي ، ابراهيم اكبري ديدگاه ، فاطمه مريدي و پرويز صادقي به عنوان نفرات اول تا ششم معرفي مي شوند .



آثار برگزيده اين جشنواره با كسب اجازه قانوني از موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و دفتر حفظ و نشر حضرت آيت الله خامنه اي طبع و نشر خواهد شد .