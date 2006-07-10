اسلام اروپايي جهان اسلام را با چالش بزرگي مواجه كرده است / مسلمانان مهمترين نهاد ديني و اجتماعي در اروپا هستند

پروفسور طارق رمضان، استاد مطالعات اسلامي دانشگاه آكسفورد، در حاشيه همايش بين المللي "مسلمانان در اروپا" كه از 30 ژوئن تا 2 جولاي (9 تا 11 تير) در استانبول برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن برشمردن حضور مسلمانان در اقصي نقاط اروپا اظهار داشت: مسلمانان مهمترين نهاد اجتماعي و ديني در اروپا محسوب مي شوند.

وي افزود: امروز وضعيت مسلمانان در اروپا نسبت به سده هاي گذشته از لحاظ جايگاه هويتي بسيار متفاوت و دگرگون شده است. حضور تفكرات لائيك و سكولار انديشه هاي اسلامي را با چالش جدي مواجه ساخته است.

دكتر رمضان حادثه يازده سپتامبر، بمبگذاري در لندن و اسپانيا، جنگهاي افغانستان و عراق را مهمترين حوادثي برشمرد كه طي چند سال اخير براي مسلمانان تبعات منفي داشته است.

استاد مطالعات اسلامي دانشگاه آكسفورد تأكيد كرد: مسلمانان در اروپا نيازمند اتحادي بين المللي با حضور همه گرايشهاي اسلامي هستند. همچنين مسلمانان مي بايست از تأكيد بيشتري بر معرفي اسلام حقيقي برخوردار باشند. چرا كه سياستمداران كينه جو از اسلام تفسير شخصي در جهت منافع خود مي كنند.

دكتر رمضان اسلام اروپايي كه در غرب جريان گرفته را واقعيتي نام برد كه جهان فعلي با آن روبه رو است. وي افزود: امروزه اسلام اروپايي انديشمندان و متفكران اسلامي را در برابر چالشي بزرگ قرار داده است. چالشي كه مجبور به انتخاب اين ماهيت جديد از اسلام شده اند. چرا كه اگر اين ماهيت پذيرفته نشود دولت هاي اروپايي اجازه ابراز هويت به جامعه اسلام را نخواهند داد. مؤلف كتاب مسلمانان غرب و آينده اسلام معتقد است كه مسلمانان مي توانند بدون داشتن قدرت سياسي و تنفس در فضاي اسلام سياسي، باز هم، مسلمان معتقد باقي بمانند. وي مسلمانان را ملزم به درك قرائت جديدد از اسلام دانست.

پروفسور طارق رمضان داري مدرك فوق ليسانس فلسفه و ادبيات فرانسه و دكتراي مطالعات اسلامي و عربي از دانشگاه ژنو است. وي در قاهره مصر به صورت خصوصي در كلاسهاي درس عالمان دانشگاه الازهر تعليم يافت. طارق رمضان سالها در دانشگاه "فريبرگ" سوئيس به تدريس فلسفه و مطالعات اسلامي پرداخت.

وي تاكنون بيش از 20 كتاب و 700 مقاله منتشر كرده است كه اكثر آنها در مورد مسئله مسلمانان در غرب و احياي مجدد اسلام در جهان است.