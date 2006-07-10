26 ميليارد ريال صرف خريد ماشين آلات شهرداري ها شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، بهروز قرباني افزود: علاوه بر آن و با هدف تقويت دهياري ‌ها به عنوان تشكيلات نوپا در مناطق روستايي استان ، 8/5 ميليارد ريال براي خريد ماشين آلات صرف شده كه 100 درصد آن از رديف اعتبارات دولتي بوده است.

وي ، خريد و توزيع 30 دستگاه خودرو حمل زباله ، 18 دستگاه بيل بكهو ولودر ، 16 دستگاه اتوبوس و10 دستگاه خودرو آتش نشاني را ، از جمله مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين خصوص عنوان و خاطر نشان كرد: اميدواريم با بهره برداري بهينه از امكانات ايجادشده ، تحول خوبي در عرصه خدمات شهري و روستايي استان اردبيل ايجاد شود.