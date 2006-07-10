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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۴

/ طي 15 ماه گذشته در استان اردبيل /

26 ميليارد ريال صرف خريد ماشين آلات شهرداري ها شده است

مديركل امور شهري روستايي استانداري اردبيل گفت: در حالي كه طبق آيين نامه مالي شهرداري‌ها ، بيش از 90 درصد هزينه هاي اين دستگاه ها بايد از طريق درآمدهاي محلي تامين شود اما براي كمك به توسعه خدمت رساني به مردم ، طي 15ماه گذشته براي خريد ماشين آلات فني شهرداري هاي استان ، بيش از 26 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، بهروز قرباني افزود: علاوه بر آن و با هدف تقويت دهياري ‌ها به عنوان تشكيلات نوپا در مناطق روستايي استان ، 8/5 ميليارد ريال براي خريد ماشين آلات صرف شده كه 100 درصد آن از رديف اعتبارات دولتي بوده است.

وي ، خريد و توزيع 30 دستگاه خودرو حمل زباله ، 18 دستگاه بيل بكهو ولودر ، 16 دستگاه اتوبوس و10 دستگاه خودرو آتش نشاني را ، از جمله مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين خصوص عنوان و خاطر نشان كرد: اميدواريم با بهره برداري بهينه از امكانات ايجادشده ، تحول خوبي در عرصه خدمات شهري و روستايي استان اردبيل ايجاد شود.

کد مطلب 350830

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