تامين آب استان تهران در آستانه بحران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي جهانبخشي با اشاره به ممنوعيت برداشت آب در 7 دشت از 9 دشت استان تهران اظهار داشت: مشكل آب درتهران جدي است و با برداشت بي رويه از سفره هاي زيرزميني كه پديده فرو نشست زمين همچنين گسترش آب شور در سفره هاي زيرزميني را به همراه دارد به راحتي ميسرنخواهد شد.

وي تخصيص 300 ميليون توماني اعتباري براي تامين اب شهري و روستايي در مناطق تحت تاثير خشكسالي استان را ناچيز شمرد و گفت: كاهش سهم آب كشاورزي ، افت فزاينده منابع آب زيرزميني در اثر برداشت بي رويه و تخصيص اعتبارات محدود نه تنها مشكل آب استان را بر طرف نمي كند بلكه باعث تشديد شكل زيست محيطي و پديده فرو نشست در بخش عمده اي از اراضي كشاورزي استان خواهد شد.

وي شهرستانهاي شهريار ، ورامين ، پاكدشت، رباط كريم را از جمله نقاط بحراني آب در كنار 29 روستاي اين استان ذكركرد.

دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران با تاكيد بر لزوم اجرايي شدن طرح پهنه بندي خطرخشكسالي استان كه از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان و دانشگاه تربيت مدرس مراحل نهايي را مي گذراند خاطرنشان كرد: تسريع در بهره برداري طرح فاضلاب تهران نيز مي تواند با تغذيه آبهاي زيرزميني تا سطح 70 درصد بخشي از نارسايي هاي موجود آب استان را جبران كند.

جهانبخش تداوم و تسريع در اصلاح روشهاي استفاده از آب در بخش كشاورزي ، توسعه كشت گلخانه اي ، تجهيز شبكه هاي مصرف با لوازم كاهنده و ترميم و نوسازي شبكه هاي فرسوده براي جلوگيري از هرز آب شرب را از جمله اقدامات مورد نياز در بخش آب استان اعلام كرد.