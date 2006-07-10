سيستم جامع شبكه اي ثبت احوال راه اندازي مي شود

صاحب الزماني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، افزود: استان اردبيل جزو استان هاي پيشرو در اجراي طرح صدور مكانيزه شناسنامه نوزاد بوده و در حال حاضر در 11 اداره ثبت احوال شهرستان شناسنامه هاي نوزادان به صورت مكانيزه و بدون نوشتار دستي صادر و به صورت پرس شده تحويل داده مي شود.

وي به خدمات جديد اين اداره كل اشاره كرد و گفت: سازمان ثبت احوال طرح جامعي در دست اجرا دارد كه طي آن شبكه هاي جامع و گسترده راه اندازي شده و تمامي خدمات سجلي و ثبت احوال اعم از ثبت اسناد ولادت ، وفات ، صدور شناسنامه ، صدور كارت شناسايي ملي ، انواع استعلامات ، پالايش اسناد و اطلاعات و ساير خدمات ويژه در قالب اين سيستم و در كمترين زمان در تمامي ادارات استان قابل اجرا خواهد بود.

صاحب الزماني تاكيد كرد: اداره كل ثبت احوال استان اردبيل نيز با هماهنگي هاي صورت گرفته با مسئولاين مخابرات استان داوطلب شده تا به عنوان اولين استان ، طرح ياد شده را به صورت كاربردي به بهره برداري برساند.

وي در ادامه تصريح كرد: تعداد ولادت ثبت شده در 3 ماهه اول سالجاري تعداد 5502 مورد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد وفات ثبت شده طي همين مدت 1515 مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/3 درصد افزايش داشته و تعداد ازدواج ثبت شده طي 3 ماهه اول سال جاري 4336 مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزايش نشان مي دهد.

مديركل ثبت احوال استان اردبيل اظهار داشت: تاكنون 600 هزار كارت ملي تحويل شهروندان شده و مابقي درخواست هاي ماخوذه نيز بزودي چاپ و تحويل داده خواهد شد.